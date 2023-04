Ex politico ucciso in diretta tv con il fratello in India

Un ex politico indiano in arresto per rapimento è stato ucciso in diretta televisiva insieme al fratello mentre parlava con i giornalisti a Prayagraj, in India. Lo riporta la Bbc . Atiq Ahmed, scortato dalla polizia, stava rispondendo alle domande dei reporter davanti alle telecamere quando è stato colpito alla testa. Anche un poliziotto e un giornalista sono stati feriti. Tre uomini che si erano finti giornalisti sono stati arrestati.



Atiq Ahmed e il fratello erano stati arrestati ad aprile in relazione all'omicidio di febbraio di Umesh Pal, un testimone chiave nell'omicidio del 2005 di Raju Pal, un legislatore appartenente al partito regionale Bahujan Samaj Party. Pochi giorni prima il figlio adolescente di Ahmed era stato ucciso dalla polizia nel corso di una sparatoria.



Il video del duplice omicidio, condiviso migliaia di volte sui social e in tv, mostra Ahmed e il fratello Ashraf, entrambi in manette, che parlano con i giornalisti mentre vanno a un controllo medico in ospedale, poi gli spari.