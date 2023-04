La vittoria di Fedriga che fa il bis in Friuli: "Un onore essere stato rieletto"

Una vittoria attesa quella di Massimiliano Fedriga, rieletto alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia con 314.826 voti e il 64,24% dei consensi. "E' un onore essere stato rieletto", dice il presidente confermato che incassa i complimenti della premier Giorgia Meloni: "Una vittoria che premia il modello amministrativo e il buongoverno del centrodestra e che ci sprona fare sempre meglio". Il candidato del centrosinistra Massimo Moretuzzo si è fermato al 28,37%, la candidata no vax Giorgia Tripoli ha ottenuto il 4,66% e il candidato del Terzo polo Alessandro Maran il 2,73%. L' affluenza al voto è stata del 45,26%, in calo rispetto alla precedente tornata elettorale, nel 2018 (49,61%).

Non c'è stato però il sorpasso di Fratelli d'Italia sulla Lega, la cui lista si è fermata al 18%, mentre la Lega si è confermata prima forza politica al 19%, (pur perdendo il 16% dei voti rispetto alle regionali del 2018 quando ottenne il 34,87%). Al terzo posto la lista Fedriga che supera il 17%, segue il Pd che tiene al 16,7%. Staccata Forza Italia, a poco più del 6%. “Lo splendido risultato delle regionali in Friuli Venezia Giulia, con la Lega primo partito in assoluto e una grande affermazione della lista Fedriga, confermano la bontà del nostro lavoro premiato da cittadini attenti ed esigenti” ha dichiarato Matteo Salvini.

Il candidato di centrosinistra, Massimo Moretuzzo, sconfitto, ha pagato probabilmente il peso di una coalizione dall'andamento incerto. "La partita per noi era complicata fin dall'inizio, abbiamo comunque accolto la sfida mettendoci tutto l'impegno e la passione possibile", ha commentato Moretuzzo. Nessuna ondata di FdI, dunque, ma nemmeno l'effetto Schlein sul centrosinistra.

"Vorrei che questo secondo mandato si caratterizzasse per un lavoro fatto sulla traccia del primo, lavorando per i cittadini senza inseguire facili promesse. Un'azione di governo che abbia la capacità di programmare il futuro del Friuli Venezia Giulia in una prospettiva che guardi non alle prossime elezioni, ma al prossimo decennio", ha detto Fedriga, commentando la vittoria. Tra i primi punti programmatici che il governatore ha individuato quello dell'aumento degli investimenti internazionali in regione, "confermando il trend positivo del mio primo mandato, il potenziamento della norma sull'attrazione dei talenti e continuare nel rafforzamento delle politiche a favore della famiglia, anche alla luce del recente incremento, piccolo ma significativo, delle nascite". Fedriga ha quindi evidenziato la necessità di "continuare a lavorare come nei cinque anni appena trascorsi, con serietà e senza inseguire consensi effimeri, ma puntando a ottenere risultati concreti per il Friuli Venezia Giulia e i suoi cittadini. La sanità è sicuramente uno dei temi centrali, a causa della mancanza di medici e infermieri a livello nazionale, e lo stiamo affrontando dialogando con il governo".