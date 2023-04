Fermati i lavori in commissione, il decreto Cutro in aula al Senato senza relatore

La commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso i suoi lavori sul decreto migranti (o decreto Cutro), che arriverà alle 16.30 nell'aula di Palazzo Madama senza il mandato al relatore.

Il governo la scorsa settimana ha presentato due emendamenti al proprio provvedimento sui flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e su prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, riguardanti le modifiche ai centri di prima accoglienza e una riscrittura della norma sulla protezione speciale, prevista attualmente per le persone che rischiano di essere perseguitati nel paese di origine per motivi etnici, di orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni, condizioni personali o che rischiano torture o trattamenti inumani.

I due emendamenti del governo hanno dato la possibilità alle opposizioni di presentare oltre 300 sub emendamenti, abbastanza, come da previsioni, a bloccare l'esame. Al momento dell'interruzione dei lavori in commissione restavano oltre 200 emendamenti da esaminare. Il governo e i gruppi parlamentare dovranno ora presentare le proposte modifiche al testo direttamente in aula, entro un termine che sarà deciso in una riunione dei capigruppo convocata per le 15.30. Il decreto, dopo l'ok del Senato, passerà alla Camera e dovrà essere convertito in legge entro il 9 maggio.

Nel pomeriggio, durante la riunione dell'aula, davanti a Palazzo Madama si terrà una manifestazione di ong e associazioni, che in un appello esprimono "grande preoccupazione e contrarietà ai contenuti della legge: il decreto in realtà non affronta in alcun modo le vere cause che in questi anni hanno portato alla morte in mare di migliaia di persone, al contrario, prevede condizioni peggiorative della condizione giuridica degli stranieri che arrivano in Italia, con il sicuro effetto di aumentare situazioni di irregolarità ed esclusione anche di chi è già da tempo sul territorio nazionale". Hanno annunciato la partecipazione anche esponenti del Partito democratico.

Per l'esecutivo rimane intanto aperta la querelle con quattro governatori del Pd contrari alla dichiarazione dello stato di emergenza, e con i sindaci di centrosinistra critici sulla limitazione dei permessi speciali che, sottolineano, aumenterà il numero degli irregolari.