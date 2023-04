Festa della Polizia. Mattarella: incarna valori Costituzione. Meloni: da 171 anni a fianco italiani

Mattarella "Celebriamo, quest’anno, il 75esimo anniversario dall’entrata in vigore della nostra Costituzione. Mi è grato esprimere, a centosettantuno anni dalla fondazione del Corpo, la gratitudine e l’apprezzamento della Repubblica alle donne e agli uomini della Polizia di Stato impegnati, ogni giorno, a inverarne e a incarnarne i principi. Ogni giorno la Polizia di Stato è chiamata a presidiare la cornice di legalità e di sicurezza necessaria al compiuto esercizio delle libertà personali e collettive". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al prefetto Lamberto Giannini, capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza. "La medaglia d’oro al Valor Civile - scrive il Capo dello Stato - attribuita alla bandiera della Polizia di Stato, ne è conferma e testimonianza. Ogni giorno le azioni di contrasto alle mafie colpiscono le pretese di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico, rafforzando le condizioni per lo sviluppo e la libertà di impresa". "Ogni giorno prosegue l’impegno nella prevenzione dei rischi eversivo-terroristici, anche in ambiti sempre più strategici come la sicurezza delle infrastrutture informatiche, nonché nella cooperazione internazionale di polizia, di cui desidero sottolineare l’importanza nell’anno del centenario dell’istituzione dell’Interpol", aggiunge. "Coniugando rigore ed equilibrio - sottolinea - ogni giorno gli appartenenti alla Polizia di Stato sono interpreti dei valori costituzionali di solidarietà e di coesione sociale, come il contributo offerto in occasione di recenti eventi emergenziali e la complessa attività nel campo dell’immigrazione e dei servizi per l’integrazione degli stranieri. La dedizione al bene comune che caratterizza l’azione del Corpo, a rischio della vita nell’adempimento del proprio dovere, rappresenta un patrimonio e un esempio prezioso". "Ai caduti e ai feriti, alle loro famiglie, rinnovo la vicinanza dell’intero Paese. A tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato e alle loro famiglie rivolgo, in questa ricorrenza, i più sentiti auguri", conclude il Presidente della Repubblica. Meloni "Auguri alla Polizia di Stato. Da 171 anni al fianco degli italiani con coraggio, umanità e dedizione. Grazie per ciò che fate e per #essercisempre. Buona Pasquetta a tutti e un grazie a chi, anche in questi giorni di festa, è al lavoro per i cittadini, per l’Italia e per la sicurezza di tutti noi". Lo scrive sulla propria pagina Facebook, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni , in occasione del 171esimo anniversario della fondazione della Polizia.

Il calendario delle celebrazioni

Una lunga storia "che ha visto la Polizia sempre al passo con i tempi per far fronte alle istanze di sicurezza provenienti dai cittadini. Oltre un secolo e mezzo durante il quale l’istituzione è stata e continua ad essere al servizio delle comunità". La ricorrenza è anche quest’anno l’occasione per rinnovare la memoria degli oltre 2.500 poliziotti che negli anni hanno sacrificato la loro vita in difesa della legalità.



Ai loro nomi, ricordati nel Sacrario dei caduti della Polizia di Roma, quest’anno si è aggiunto quello dell’assistente capo coordinatore Domenico Zorzino che, un mese fa, ha perso la vita nel tentativo di salvare un uomo caduto con la propria auto in un canale. Come ha sottolineato il capo della Polizia Giannini, Domenico “Non ha esitato a sacrificare la propria vita, i propri affetti, tutto ciò che aveva costruito, per soccorrere un cittadino in difficoltà, anteponendo l’altro a se stesso”.



Il suo gesto, ancora una volta, stimola alla riflessione e dà sostanza ai compiti affidati dalla legge alla Polizia di Stato: tutelare, vigilare, prevenire, reprimere e soccorrere. Azioni che caratterizzano l’esserci sempre al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini da 171 anni.



L’anniversario di Fondazione è lo spunto per fare un consuntivo di quanto è stato fatto e rinnovare l’impegno a fare sempre di più per intercettare i bisogni di ognuno, in particolare di coloro che appartengono alle fasce più fragili della nostra società.



Anche quest’anno le celebrazioni avverranno, il 12 aprile, tra la gente, nelle piazze di tutte le province italiane, condividendo i risultati raggiunti e le emozioni di un giorno solenne con le comunità, la cui sicurezza viene tutelata, quotidianamente, con passione e abnegazione.



A Roma, nella Terrazza del Pincio, durante la cerimonia nazionale, trasmessa dalle 11 in diretta su Rai 1, sul sito e sui canali Youtube e Facebook della Polizia di Stato, vengono premiati la Bandiera della Polizia di Stato, i poliziotti che si sono distinti per coraggio e spirito di sacrificio e gli sportivi del gruppo sportivo Fiamme oro che hanno dato lustro all’Italia nelle competizioni mondiali. Insieme a loro saranno presenti anche i familiari di chi, come Domenico Zorzino, è caduto in servizio e riceve quel giorno il giusto tributo davanti alle più alte cariche dello Stato. I cittadini che frequenteranno il centro di Roma, come accaduto lo scorso anno, potranno imbattersi nelle opere d’arte realizzate dai maestri infioratori di Genzano.

Le infiorate, dedicate al 171esimo anniversario della Polizia, nelle giornate del 12, 13 e 14 aprile, coloreranno infatti Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Piazza del Viminale e Piazza Beniamino Gigli, antistante il Teatro dell’Opera. Inoltre, per la ricorrenza dell’Anniversario, l’Associazione Donatorinati della Polizia di Stato ha organizzato una raccolta di sangue straordinaria nella giornata di mercoledì 12 aprile. A Roma, alle 12.30, in Piazza di Spagna, assieme ai donatori sarà presente l’attore Can Yaman per lanciare un appello alla raccolta di sangue. Saranno infine presenti stand informativi ed emoteche nelle città di Frosinone, Milano, Imperia, Padova, Treviso, Bologna, Piacenza, Firenze, Grosseto Cesena, Pescara, Campobasso, Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Bari, Andria, Lecce, Reggio Calabria, Siracusa e Cagliari.