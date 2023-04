Festa in Tunisia nel ricordo dei Martiri del 1938, con un occhio al presente: slogan contro Saied

Giornata di proteste e commemorazioni, oggi in Tunisia, in occasione della Festa dei Martiri, che ricorda il 9 aprile 1938, quando Tunisi era sotto il giogo della colonizzazione francese. Oggi ricorre l’84esimo anniversario di quella giornata tragica: durante le manifestazioni popolari per chiedere riforme e l'istituzione di un Parlamento, per segnare un nuovo passo verso l'indipendenza, almeno 21 tunisini morirono a causa della repressione degli occupanti francesi.

Oggi, mutatis mutandis, il Paese si trova ad affrontare nuovamente una situazione di crisi: in un contesto di libertà e indipendenza sicuramente non paragonabile a quello di 84 anni fa, il popolo tunisino chiede riforme e il rispetto della Costituzione frutto della Primavera araba del 2011. Conquiste messe a repentaglio dalla svolta autoritaria del presidente Kais Saied, contro il quale sono scesi in strada qualche centinaio di manifestanti.

Lui, da parte sua, ha promesso di mantenere gli impegni presi con il popolo e che nessun ostacolo intaccherà la sua volontà; inoltre, Saied ha chiarito che non sarà possibile tornare indietro. “Rimarremo fedeli ai martiri che hanno dato la vita per la libertà e la sovranità della Tunisia e per l'indipendenza delle sue decisioni” ha scandito il presidente al memoriale dei caduti di Sejoumi. “I nostri mezzi sono molto grandi e possiamo compiere quelli che alcuni considerano miracoli” ha aggiunto.

Qualche centinaio di simpatizzanti del Fronte di Salvezza Nazionale, principale coalizione di opposizione, che comprende al suo interno il partito islamico Ennhadha, protestavano in contemporanea davanti al Teatro municipale di Tunisi, per “la situazione generale del Paese” contro quello che definiscono “il colpo di Stato” del presidente. I manifestanti hanno urlato slogan contro Saied, del quale chiedono la destituzione, e condannato “gli arresti politici degli ultimi mesi e le gravi violazioni delle libertà pubbliche e individuali”.

Tra le richieste del Fronte di Salvezza Nazionale, anche il rilascio dei “prigionieri politici”. A questa formazione politica si sono aggiunti anche alcuni rappresentanti delle famiglie dei martiri e dei feriti della Rivoluzione tunisina, che da lungo tempo attendono dallo Stato un risarcimento per aver un familiare inserito nella lista definitiva delle vittime.