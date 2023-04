Una fonte del ministero della Difesa ucraina: inutilizzabili 20 obici semoventi inviati dall'Italia

"Non tutte le armi che sono state consegnate all'Ucraina sono in buone condizioni. Nessuno dei venti cannoni semoventi che l'Italia ha fornito all'Ucraina sono funzionanti". Lo scrive il Financial Times citando un consigliere del ministero della Difesa ucraino, in un articolo in cui riferisce dell'imminente controffensiva che l'Ucraina intende lanciare.

Il presidente Zelensky ha più volte fatto pressione sull'Occidente per avere armi moderne in modo da poter portare avanti con successo la controffensiva e liberare altro territorio, ma soprattutto altri cittadini, dall’occupazione russa.