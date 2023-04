Fiocco rosa A Villanueva de Jiloca: èla prima bimba nata dopo 30 anni

Ha tenuto con il fiato sospeso tutto il paese. È stata la sindaca, Basilia Torres Cuadrado, ad annunciare la sua imminente nascita: "Siamo stati tutti incinti”. L’evento ha il suo perché: Leire è infatti la prima bebè nata negli ultimi trent'anni in questo paesino della provincia di Saragozza che ha solo 60 abitanti. Fuori dall’ospedale si sono radunate molte persone per assistere all’uscita della piccola.

Villanueva è uno degli 11 comuni della regione di Campo de Daroca e dell'area di Jiloca che non hanno residenti registrati sotto i 15 anni. Vale a dire, non ci sono figli o ricambio generazionale, segno di molti paesi della cosiddetta Spagna svuotata, racconta El Mundo. In tutta l'Aragona la cifra sale a 60 comuni senza residenti al di sotto dell'età scolare.