Coppa Italia, Fiorentina-Cremonese 0-0: i viola volano in finale contro l'Inter

La Fiorentina pareggia 0-0 in casa contro la Cremonese e, grazie alla vittoria per 0-2 dell'andata, si qualifica nella finale di Coppa Italia che si disputerà il 24 maggio a Roma contro l'Inter. Dopo un inizio di primo tempo in sordina, i viola fanno salire la pressione sui grigiorossi, ma nella ripresa arriva la reazione della squadra ospite che si rende pericolosa in diverse occasioni. Gli uomini di Vincenzo Italiano non ci stanno e la partita si infiamma, ma termina a reti inviolate. I toscani, a prescindere da come andrà il 24 maggio, disputeranno l'edizione 2023-2024 della Supercoppa Italiana cui parteciperanno quattro squadre, tra cui le due finaliste di Coppa Italia.

Al 15esimo angolo per la Fiorentina, Milenković salta più alto di tutti, il suo colpo di testa va di poco a lato, ma Sarr era sul pallone. I viola inizialmente puntano soprattutto a difendersi e a conservare il vantaggio. Al 27esimo lungo lancio della squadra di Italiano dalle retrovie, inseirimento millimetrico di Gonzales per Arthur Cabral che però è in controtempo e non riesce a calciare. Due minuti dopo Sarr si deve tuffare in uscita per liberare l'area da un traversone insidioso. Al 20esimo Felix riesce a rubare palla alla difesa viola, ma Milenković lo chiude. Al 38esimo triangolazione di Dodò con Barak, il brasiliano entra in area e si lascia cadere, l'arbitro lo ammonisce per simulazione. Italiano scatenato a bordo campo continua a incitare i suoi a dare di più. Al 43esimo Dodò serve Cabral, ma la Cremonese rinvia. Al primo minuto di recupero un traversone di Gonzalez dalla sinistra è intercettato di testa da Castrovilli, ma la palla termina di poco fuori. Il primo tempo finisce sullo 0-0. Dopo una prima mezz'ora in cui la Fiorentina è sembrata interessata soprattutto a difendersi, nell'ultimo quarto d'ora ha fatto salire la pressione sulla Cremonese.

Al 49esimo Gonzales è servito libero in area, tenta il pallonetto ma sbaglia traiettoria. Un minuto più tardi Dodò cerca la rovesciata in area ma è anticipato dalla difesa della Cremonese. Al 54esimo scambio tra Dodò e Gonzales, Biraghi entra nell'area piccola ma Ferrari riesce a opporsi. Al 55esimo punizione per la Fiorentina, testa in area di Milenković, Sarr para in due tempi. Al 57esimo Dodò libera Cabral, Ferrari salva ancora una volta. Al 59esimo un lancio lungo di Ferrari pesca Dessers che tenta il tocco per Galdames, ma la difesa viola intercetta la palla. Al 62esimo Felix, stasera molto attivo, accelera sulla destra ma Igor riesce a chiuderlo. Al 65esimo Sottil, appena subentrato a Ikoné, si lancia in avanti ma Sernicola devia in corner. Al 72esimo un lancio della Cremonese pesca Dessers, ma Ranieri sventa in calcio d'angolo. Al 75esimo occasione in contropiede per la Fiorentina con Nico Gonzalez che calcia da fuori area, ma non centra lo specchio della porta. All'80esimo contropiede di Buonaiuto, ma Nico Gonzalez interviene in modo tempestivo. Al 95esimo calcio di punizione per la Cremonese, se ne incarica Castagnetti, ma Terracciano non si fa sorprendere. È l'ultima occasione della partita che termina sullo 0-0, con la Fiorentina che vola in finale.