Fisco: rinvio del termine di presentazione della domanda di sanatoria al 30 giugno

Prorogata di due mesi la scadenza per la rottamazione quater. Di conseguenza slitterà anche il termine per versare la prima rata. Lo rende noto il MEF, il ministero dell’Economia e delle Finanze che annuncia la modifica, destinata a divenire una norma di prossima emanazione che stabilirà l'importante proroga. Passa così dal 30 aprile al 30 giugno la deadline per presentare la domanda della sanatoria che, ricordiamo, consente di saldare il debito per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 con lo sconto di sanzioni, interessi e anche dell’aggio.

La domanda va presentata in area libera o in area riservata dal sito di agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), accedendo tramite Spid, Cie o Cns e tramite Entratel per gli intermediari abilitati.

L’agente di riscossione ha poi due mesi per comunicare al contribuente l’importo effettivamente dovuto e l’articolazione del piano dei versamenti in base al numero delle rate prescelte, comunicazione che avverrà quindi entro il 30 settembre. Di conseguenza scala anche il termine per il versamento della prima rata, che viene così spostato al 31 ottobre, ma non delle successive. La seconda rata andrà quindi versata entro il 30 novembre. L’importo dovuto potrà essere quindi suddiviso in non più di 18 rate, per un periodo massimo di 4 anni, fino al 30 novembre 2027.