PNRR, Governo annuncia la fiducia. Fitto: "Diremo progetti non realizzabili entro la scadenza"

Il governo con il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha annunciato alla Camera la fiducia sul dl Pnrr.

“In Parlamento faremo un percorso di chiarezza, con schede e spiegazioni, illustrando gli interventi di cui abbiamo la certezza che non saranno realizzati entro giugno 2026, la scadenza del Pnrr”. Il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, lo dice chiaro e tondo nel suo intervento in Aula, alla Camera, a conclusione della discussione generale sul dl per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Mancano solo 3 anni e 2 mesi al completamento del Piano. È evidente - ha aggiunto Fitto - che adesso dobbiamo fare una verifica delle proiezioni sull'utilizzo delle risorse, per capire quali si potranno spendere e quali non si potranno spendere. È serio e responsabile farlo ora”.

"Non c'è la scadenza di giugno o settembre, c'è sì una scadenza ma guardiamo all'obiettivo di completare il piano perché il nostro obiettivo è di legislatura, vogliamo evitare che ci si ritrovi in Aula e verificare di non aver raggiunto gli obiettivi", ha concluso ribadendo che "il ragionamento sarà molto chiaro e trasparente".

"E' stato detto che abbiamo indebolito il confronto con le parti sociali e datoriali? E' esattamente il contrario, abbiamo rafforzato lo strumento di confronto inserendolo nella cabina di regia e prova ne è che giovedì prossimo ci sarà un confronto a palazzo Chigi con tutte le parti sociali e datoriali", ha precisato Fitto.

Il ministro sarà sentito nell'aula del Senato il 26 aprile alle 12 per un'informativa su questi temi. E' quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo del Senato.

Boccia, PD: “Chiediamo che venga detta la verità sui progetti da modificare”

"Speriamo che finalmente si possano conoscere i nomi dei territori che vedranno i progetti programmati, modificati esperiamo non cancellati - ha detto il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, al termine della riunione - Insomma chiediamo che venga detta la verità in aula sui progetti che si intende modificare. Alla Camera stiamo discutendo il decreto Pnrr ma il governo non dice ancora quali sono i progetti che verranno cancellati o modificati"