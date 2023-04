Fiumicino, tentato rapimento di un bimbo di 9 anni, ricercato un 50enne

Tanto spavento per un bambino di 9 anni vittima di un tentativo di sequestro ieri a Fiumicino, in zona Isola Sacra. Si deve probabilmente alla prontezza e alla reazione del piccolo se la vicenda ha avuto un lieto fine.

I fatti in via Arsia. Il bimbo stava giocando nel giardino di casa sua quando uno sconosciuto di età intorno ai 50 anni è arrivato con la sua auto nei pressi dell'abitazione, ne è sceso e si è intrufolato nella proprietà privata. A quel punto ha afferrato il bambino tentando di trascinarlo fuori per caricarlo sulla vettura. Ma la vittima ha reagito urlando e prendendolo a calci ed è riuscito così a divincolarsi e a scappare dalla madre, che nel frattempo lo stava cercando e che ha chiamato il 112.

L'uomo è fuggito ed è riuscito a dileguarsi, ma adesso è ricercato dalla polizia del Commissariato di Fiumicino.