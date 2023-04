GP Azerbaigian, qualifiche nel segno della Ferrari: a Leclerc anche la pole della prima gara sprint

"Per fortuna non ho avuto conseguenze per questa sessione, ma mi dispiace per Carlos che era dietro di me. È un peccato se si stava migliorando, comunque sono molto contento del mio primo giro veloce. Ora dobbiamo confermare questo risultato in gara". Così Charles Leclerc. "Battere la Red Bull in gara? Ci proveremo, ma dobbiamo anche essere realisti. Sinora siamo sempre stati dietro alle Red Bull in gara, vediamo come andrà. Magari ci sorprenderemo positivamente. Noi pensiamo di aver migliorato parecchio la macchina, ma oggi avremo più risposte. Io farò di tutto per vincere. La Ferrari deve stare in vetta, siamo qui per questo", ha aggiunto. "La Red Bull resta il team da battere in modalità gara. Il danno alla rossa? Per me sembra solo il muso della macchina però in ogni caso sono fiducioso che saremo a via", ha aggiunto.