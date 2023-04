Sicilia hub energetico europeo del fotovoltaico, è braccio di ferro tra Urso e Schifani

La Sicilia, baciata dal sole al centro del Mediterraneo, dovrebbe diventare un hub energetico per fornire di energia pulita l'Italia e non solo. Esistono centinaia di progetti a coprire migliaia di ettari con pannelli solari fotovoltaici. Terreni enormi che molti agricoltori hanno già venduto a società multinazionali note, o altre sconosciute. Parliamo di terreni nell'Ennese, campagne tra Vizzini, Mineo e Militello, Centuripe, Assoro, Castel di Iudica, Ciminna. Ma anche Noto e Canicattini.

Ma in queste ore tra governo nazionale e governo della Regione si è creata una spaccatura che rimesso la questione della transizione energetica siciliana al centro della cronaca.

Il governatore siciliano Renato Schifani ha detto ieri che ha intenzione di sospendere i permessi per la creazione di parchi fotovoltaici. “Ho deciso a breve di sospendere il rilascio delle autorizzazioni. Dobbiamo valutare l’utile d’impresa con l’utile sociale e col danno ambientale. Poi questa attività porta lavoro? L’energia rimane in Sicilia? No”. Il tema che pone il presidente della Regione è dunque il ritorno per il territorio in termini economici, sociali e ambientali. “La Sicilia paga un prezzo non dovuto per una risorsa che abbiamo. Il danno e la beffa. E allora intendo discutere col governo”, ha precisato.

Oggi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di Vinitaly, ha risposto così a Schifani: “Stiamo realizzando in Sicilia il più grande stabilimento di pannelli solari d'Europa. Quello stabilimento produrrà nel tempo tutto quello che serve alla realizzazione di pannelli solari nel nostro Paese. I pannelli solari sono la grande scommessa soprattutto delle nostre regioni meridionali per realizzare energia rinnovabile nel nostro Paese e per la Sicilia sono una grande scommessa anche perché creano occupazione”, ha detto Urso, sottolineando che “Catania sta diventando un polo tecnologico d'Europa e del nostro Paese”.

Urso ha ricordato gli imponenti investimenti in Etna Valley con la gigafactory dell’Enel e anche il rilancio della STMicroelectronics. Inoltre è la maggioranza del governo siciliano ad aver votato per aumentare la produzione di energia dal fotovoltaico a 300 megawatt all’anno nel 2026, dagli attuali 92.

Domani è atteso anche per questo il tavolo sull’area industriale di Termini Imerese, parteciperanno sia Urso che Schifani.