Fumata nera su pensioni: fallito l'incontro tra sindacati e la premier Borne. Attese nuove proteste

E' stato "un fallimento" l'atteso incontro fra la premier francese, Elisabeth Borne, e i sindacati che protestano contro la riforma delle pensioni. A definirlo così il leader della Cfdt (Confédération française démocratique du travail) Laurent Berger, uscendo dalla riunione durata appena 55 minuti.

La segretaria generale della Cgt (Confédération générale du travail), Sophie Binet, ha definito l'esito dell'incontro "uno schiaffo agli oppositori" della legge.

"Siamo venuti a chiedere il ritiro della riforma pensionistica a nome dei milioni di dipendenti mobilitati da tre mesi", ha detto la Binet, al termine della riunione, "la presidente del Consiglio ci ha inviato un appello di non accoglimento e ha scelto di rimandarci in piazza". Binet ha definito il governo come "radicalizzato, ottuso e disconnesso".

Nei prossimi giorni si attendono nuove proteste da parte dei lavoratori che hanno già occupato strade e piazze durante le ultime settimane.

La riforma innalza gradualmente l’età di uscita dal lavoro che dal 2030 sarà a 64 anni e non più a 62. Nel frattempo l’età salirà gradualmente di 3 mesi ogni anno.