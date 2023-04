Francia, ancora rabbia contro Macron: a Bordeaux fatto esplodere un manichino che lo raffigura

Circa 300 persone, perlopiù ferrovieri, hanno fatto esplodere un manichino raffigurante il presidente Macron nel corso di una protesta spontanea contro la riforma delle pensioni davanti alla stazione Saint-Jean di Bordeaux. Le proteste, ormai diffuse in tutto il Paese e senza sosta da giorni, proseguono spontanee, senza alcun preavviso. Le immagini del manichino esploso sono state rilanciate sui social network dal movimento di estrema sinistra Revolution permanente.

Intanto, il capo dell’Eliseo, per cercare di placare la rabbia sociale, ha espresso l'auspicio di un “migliore riconoscimento e una migliore retribuzione degli insegnanti” e ha annunciato un aumento dei loro salari “tra i 100 e i 230 euro netti in più al mese”, per l'insieme del corpo docente, a partire da settembre.

Nel corso della sua missione nel dipartimento di Hérault, nel sud del Paese, il presidente – che ha subito forti contestazioni – ha precisato che “ci sarà un aumento della remunerazione base, vale a dire senza condizioni, per portare tutti sopra alla soglia dei 2000 euro” al mese. Il leader francese si è espresso durante una visita al liceo Louise-Michel di Ganges, a nord di Montpellier, dove si è intrattenuto con professori e studenti. Ha inoltre precisato che le nuove disposizioni consentiranno ad alcuni docenti di “percepire fino a 500 euro in più al mese”.