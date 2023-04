Friuli Venezia Giulia al voto, bassa l'affluenza. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 15

Nonostante gli sforzi e gli appelli reiterati per recarsi alle urne, anche il Friuli Venezia Giulia, come di recente accaduto a Lazio e Lombardia, soffre la disaffezione al voto. Dalle 7 di questa mattina sono riaperti i seggi per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. I cittadini potranno votare fino alle 15. Subito dopo avrà inizio lo scrutinio. Si vota per l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale e per il rinnovo di 24 amministrazioni comunali.

Intanto l'affluenza alle ore 23 di ieri per l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale è stata di 387.762 votanti su 1.109.395 iscritti (1351 sezioni su 1360): 34,95%. I dati vengono forniti dal Servizio elettorale della Regione e sono consultabili sul sito ufficiale della Regione. In calo rispetto alla partecipazione riscontrata nel 2018 quando però si è votato in un'unica giornata.

Si parte dallo scrutinio delle regionali, a seguire quello delle amministrative, che coinvolgono i 24 comuni, tra cui Udine. Il verdetto potrebbe arrivare già nel tardo pomeriggio. E guarderà oltre i confini dell'ultima regione a Nordest, perché l'esito sarà l'occasione di un altro test per il governo, dopo le regionali di febbraio. Ma sarà anche il debutto alle urne per il Pd targato Elly Schlein.

Domenica a mezzogiorno i quattro candidati alla presidenza del Friuli Venezia Giulia avevano già tutti votato. E anche ribadito il loro appello a recarsi alle urne. "E' importante poter scegliere quale futuro vogliamo", l'invito di Massimo Moretuzzo (centrosinistra). Attenzione a "non indebolire i processi democratici", la riflessione del presidente in carica Massimiliano Fedriga (centrodestra). Giorgia Tripoli (Insieme Liberi) sui social prova a convincere "chi si è sentito tradito dalla politica"(Insieme Liberi), mentre Alessandro Maran (Terzo Polo) ricorda che "la nostra democrazia ha bisogno" del voto.

La speranza è di veder salire le percentuali dell'affluenza. Poi i fari saranno tutti puntati sul risultato.