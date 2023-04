Fuga di carte segrete, NYT: "Usa spiano gli alleati", anche i leader di Kiev e Seul

E' caccia alla talpa in Usa dopo la nuova - la seconda - fuga di documenti top secret finiti sui social: una falla clamorosa - nonostante i sospetti di manipolazioni russe - che ha colto di sorpresa la Casa Bianca e messo in allerta l'intelligence, per il timore di bruciare le proprie fonti e di suscitare pesanti ripercussioni diplomatiche: questa volta nelle carte - in alcuni casi così "classificate" (Top secret) da non poter essere condivise neppure con gli alleati più stretti - non riguardano solo i piani per l'Ucraina ma anche altri delicati dossier al centro della sicurezza Usa: la Cina, l'Indo-Pacifico, il Medio Oriente (in particolare Israele e i capi del Mossad) ed il terrorismo.

Nyt: "Usa spiano gli alleati"

I dossier diffusi in rete da un lato confermano la forte capacità di penetrazione americana degli apparati militari e di sicurezza russi, dall'altro però - come sottolinea il New York Times - rivelano che l'intelligence statunitense spia i suoi alleati.

Gli occhi dell'intelligence su Kiev e Seul

Seguiti dagli 007 statunitensi leader politici e militari ucraini (un riflesso della difficoltà di Washington ad avere una visione chiara delle strategie di combattimento ucraine, secondo il quotidiano) e Seul: quest'ultima in relazione alle sue decisioni sugli aiuti letali a Kiev.

Gli aiuti della Corea del Sud a Kiev

Almeno due discussioni sul dibattito della Corea del Sud sull'opportunità di fornire agli Stati Uniti munizioni d'artiglieria da utilizzare in Ucraina, violando la politica di Seul sulla fornitura di aiuti decisivi. Una sezione dei documenti riporta che le autorità sud coreane erano "preoccupate che il presidente Biden chiamasse il presidente della Corea del Sud per fare pressioni su Seul per queste consegne".

Altri “100 documenti” sensibili

Il secondo "leak" (Ossia seme) comprende oltre 100 documenti apparsi su "4chan" - un sito web anonimo - e poi su altri social tra cui Twitter, provenienti da varie agenzie, anche se tutti compilati dallo stato maggiore del Pentagono: dal dipartimento di Stato alla Nsa, dalla Cia all'agenzia di intelligence geo spaziale che analizza le immagini satellitari.



E' caccia alla talpa a Washington Il dipartimento della Giustizia ha aperto un'inchiesta, dopo quella interna della Difesa, che sta cercando di identificare chi poteva vedere quelle carte e ha già cambiato le modalità con cui il personale può avervi accesso. Dato che si tratta di foto (come ai tempi della guerra fredda) di mappe e slide di presentazione stampate e che i documenti classificati possono essere stampati solo su sistemi approvati, è probabile che esista qualche traccia documentale su chi li ha gestiti.

Per quanto riguarda i documenti su Kiev, secondo un dirigente della sicurezza nazionale contattato dal New York Times, è probabile che i documenti non siano stati diffusi dagli ucraini perché non hanno accesso ai piani specifici, che recano il timbro degli uffici dello stato maggiore del Pentagono. Un'ipotesi che sarebbe corroborata dal fatto che la seconda fuga di notizie coinvolge anche altri dossier non ucraini.

Fonte: "E' solo la punta dell'iceberg"

Un alto dirigente dell'intelligence Usa ha definito la fuga di notizie "un incubo per i Five Eyes", come è chiamata l'alleanza per la condivisione dell'intelligence tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e Canada: è solo la "punta dell'iceberg", ha ammonito un analista sul Nyt. Per Mick Mulroy, un ex alto dirigente del Pentagono, "sembra che si tratti di una fuga di notizie deliberata fatta da qualcuno che desidera danneggiare gli sforzi dell'Ucraina, degli Stati Uniti e della Nato".