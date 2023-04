Documenti top secret svelati, il Pentagono: "Grave rischio per la sicurezza"

Il fatto “pone un grave rischio per la sicurezza”: queste le parole di una fonte interna al Pentagono, e ripresa dalla Cnn, sui documenti classificati che riguardavano i piani per l'Ucraina e altri delicati dossier al centro della sicurezza americana: la Cina, l'Indo-Pacifico, il Medio Oriente (in particolare Israele e i capi del Mossad) e il terrorismo.

Secondo indiscrezioni riportate da alcune agenzie di stampa, il procuratore generale americano Merrick Garland ha avviato un'indagine per far luce sul clamoroso caso delle carte segrete pubblicate sui social media pochi giorni fa.

Il deputato democratico Jim Himes, della commissione intelligence della Camera Usa, ha ribadito a sua volta, e sempre alla Cnn, del rischio per la sicurezza e che “non sarà difficile per i russi tagliare le vie di raccolta di informazioni riservate che avrebbero potuto salvare vite umane ogni giorno.”

“Tutto ciò che indica fonti e metodi comporta il rischio molto concreto che tali fonti e metodi spariscano", ha detto. "E questo può significare l'uccisione di persone, l'interruzione di tecnologie. Ciò si traduce in risultati negativi sul campo di battaglia".

Himes ha sottolineato di non essere stato informato sui documenti e di non poterne confermare in modo indipendente l'autenticità. Ma funzionari statunitensi hanno dichiarato alla Cnn che sembrano reali.

Himes ha inoltre affermato di temere che gli alleati più stretti degli Stati Uniti - la cosiddetta partnership di intelligence "Five Eyes" che comprende Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito - "potrebbero pensarci due volte a condividere le informazioni più sensibili".

La fuga di notizie non influirebbe sulla strategia ucraina

Il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa, Olexiy Danilov, intervistato dalla tv tedesca Ard, ieri ha espresso dubbi sul fatto che l'Ucraina possa aver modificato alcuni dei suoi piani militari, come invece era stato riportato sempre dalla Cnn tramite la fonte anonima. "Non so con chi abbia parlato la Cnn. In ogni caso, posso dire che il numero di persone che conoscono i nostri piani sul territorio nazionale è estremamente limitato. E non credo che l'informatore che era in contatto con la Cnn abbia qualcosa a che fare con questi".

Danilov ha sottolineato come l'Ucraina sia in costante contatto con i suoi principali alleati, ma "i dati per condurre determinate operazioni, le dimensioni delle unità, chi è coinvolto e in quale direzione, queste informazioni sono assolutamente segrete. Se qualcuno pensa di averle, posso solo congratularmi con lui ".

Danilov ha anche affermato che l'inizio della controffensiva ucraina sarà deciso dallo staff del comandante in capo all'ultimo momento e "se qualcuno pensa che abbiamo una sola opzione, non è così. Anche tre opzioni non sarebbero abbastanza".