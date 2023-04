Fuga di documenti: la Serbia avrebbe fornito armi all'Ucraina. Austin: "Troveremo la talpa"

Non si placa la tempesta nata dalla pubblicazione dei documenti top secret del Pentagono, uno scandalo che rischia di rivelarsi come il più dannoso per il governo degli Stati Uniti dopo quello del 2013, anno in cui furono rilasciate migliaia di pagine su WikiLeaks.

Dagli Usa si ribadisce la volontà di “continuare a indagare fino a quando non sarà identificata la fonte” che ha dato il via all’incidente diplomatico su larga scala. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha dichiarato al Dipartimento di Stato l’obiettivo di stanare la gola profonda ed è attualmente in corso una indagine per determinare quale persona o gruppo potrebbe aver avuto la capacità e l'intenzione di rilasciare rapporti di intelligence.

Seguendo la scia delle informazioni riservate, la Serbia, unico Paese europeo a non sanzionare la Russia per l’invasione ucraina, avrebbe accettato di fornire armi a Kiev. La notizia, che emerge dai fogli riservati del Pentagono, è stata rilanciata dalla Reuters. Il documento, scrive l'agenzia, a sua volta citata dall'Ukrainska Pravda, è una lista della risposta Paese per Paese, che include 38 Paesi europei, alla richiesta di "armi letali" e di addestramento da parte dell'Ucraina.

Secondo lo stesso documento, la Serbia ha la volontà politica e la capacità militare di fornire armi all'Ucraina in futuro.

Intanto smentite, supposizioni e precisazioni arrivano da ogni Paese che è stato coinvolto e citato nei rapporti di intelligence americani.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno respinto come ''totalmente falsa'' qualsiasi accusa che li ha visti approfondire i legami con l'intelligence russa. Stando a quanto pubblicato sui documenti secretati, alcuni ufficiali di Mosca si sono vantati di aver convinto gli Emirati Arabi Uniti ricchi di petrolio "a lavorare insieme contro le agenzie di intelligence statunitensi e britanniche".

Secca, quindi, la smentita da Abu Dhabi e secca anche quella da parte dell'Egitto che ha negato di aver fabbricato 40.000 missili da inviare alla Russia nel quadro della guerra contro l'Ucraina, come invece ha scritto il Washington Post, facendo riferimento a documenti trapelati dal Pentagono.

La negazione della fondatezza arriva da una fonte ufficiale egiziana citata da Al Qahera News, testata giornalistica affiliata allo Stato egiziano, che ha bollato tali informazioni come "false e prive di fondamento". Come pubblicato dal Washington Post, alcuni dei documenti trapelati dal Pentagono, datati 17 febbraio, riassumono presunte conversazioni tra il presidente egiziano Abdelfatá al Sisi e alti funzionari del suo esercito, ai quali chiede di mantenere la produzione e la spedizione di armi in segreto "per evitare problemi con l'Occidente".

"La posizione dell'Egitto si basa sul non farsi coinvolgere in questa crisi (la guerra ucraina) e sull'impegno a mantenere la stessa distanza da entrambe le parti", ha ribadito il portavoce del ministero degli Esteri Ahmed Abu Zeid, sottolineando che l'Egitto sostiene la carta delle Nazioni Unite e le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in questo senso. "Continuiamo a sollecitare entrambe le parti a cessare le ostilità e raggiungere una soluzione politica attraverso i negoziati", ha aggiunto.

"Non abbiamo prove che l'Egitto abbia fornito armi letali alla Russia", ha detto ai giornalisti John Kirby, portavoce della Casa Bianca, a bordo dell'Air Force One durante la serata di martedì 11 aprile. Kirby ha cercato di chiarire che non è avvenuto alcun trasferimento di armi, ma non ha né confermato né smentito che l'Egitto avesse intenzione di inviare armi alla Russia. "L'Egitto è un importante alleato per la sicurezza e tale rimane", ha sottolineato il portavoce.

Il Washington Post, che ha avuto accesso a una serie di documenti segreti pubblicati a marzo sulla piattaforma social Discord, ha affermato che in alcuni punti era stato scritto che l'Egitto "pianificava segretamente di fornire alla Russia 40mila razzi". Mosca l'ha definita una "bufala".

Il governo della Sud Corea, dopo aver già ieri definito i documenti come “falsi in un numero significativo”, inizia ad avere alle costole l’opposizione che chiede con veemenza di far luce sull’incidente. La notizia ha suscitato critiche sulla vulnerabilità delle comunicazioni all'interno dei principali dipartimenti governativi, tra cui quello della presidenza. Gli esponenti dell'opposizione hanno accusato il governo di avere minimizzato l'incidente e di voler appianare le tensioni legate al caso con l'alleato americano, in vista di una visita di Yoon a Washington ad aprile. "Il governo deve fare luce sulle accuse di intercettazioni e, se dimostrato che sono vere, deve ottenere scuse dagli Stati Uniti e assicurazioni che non accadrà più", ha detto mercoledì Lee Jae-myung, leader del Partito Democratico, all'opposizione

Anche la Gran Bretagna non è stata risparmiata dalla tempesta: secondo uno delle decine di documenti scoperti, il Regno Unito è tra i numerosi paesi con forze speciali militari che operano all'interno dell'Ucraina. La notizia conferma ciò che è stato oggetto di silenziose speculazioni per oltre un anno.

I file, alcuni contrassegnati come "top secret", dipingono un quadro articolato della guerra in Ucraina, compresi i dettagli sensibili dei preparativi dell'Ucraina per una controffensiva primaverile. Secondo il documento, datato 23 marzo, il Regno Unito ha il più grande contingente di forze speciali in Ucraina (50 membri), seguito da Lettonia (17), Francia (15), Stati Uniti (14) e Paesi Bassi (1). Il documento, però, non dice dove si trovano le forze o cosa stanno facendo

ll viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov non ha, infine, escluso che i documenti riservati statunitensi trapelati possano essere falsi e deliberatamente prodotti per fuorviare la Russia. "Non abbiamo una posizione, forse è interessante per qualcuno guardare questi documenti ma se si trattasse di un falso, forse è una provocazione deliberata", ha detto mercoledì ai giornalisti rispondendo a una domanda della Tass sulla posizione di Mosca sulla fuga di notizie di documenti riservati del Pentagono.