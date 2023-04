Attesa per il rientro degli italiani dal Sudan. Scontri ancora in corso, Erdogan offre mediazione

L'evacuazione degli italiani così come quella degli altri paesi è il frutto della mediazione con i due generali che attualmente si contendono il Sudan. Per ora hanno rispettato l'accordo con gli stranieri ma gli scontri continuano. Sono oltre 600 le vittime, secondo le ong sul campo.

Per questo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha offerto ai vertici militari sudanesi di tenere ad Ankara negoziati di pace. Lo riferisce il Sudan Tribune. Il presidente turco "ha espresso ad Al-Burhan e Hemetti, in due colloqui telefonici avuti ultimi due giorni, il desiderio della Turchia di mediare per porre fine alla guerra". Circa 600 cittadini turchi hanno cominciato a lasciare il Sudan domenica.

Non c'è verso di portare a un tavolo per un negoziato di pace i generali rivali: da una parte c'è Abdel Fattah al-Burhan dell'esercito regolare vicino all'ex presidente Omar Al-Bashir, dall'altra il comandante delle forze paramilitari di supporto rapido, Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemetti. I due eserciti responsabili di un conflitto sanguinoso e c'è chi teme che dopo la partenza delle rappresentanze straniere la situazione peggiori. Ad oggi sarebbero circa 600 le vittime, secondo l'Onu.

Le operazioni di evacuazione paese per paese

A lasciare per primi il Paese nel cuore del Corno d'Africa gli Stati Uniti 100 truppe speciali statunitensi hanno aiutato ad evacuare "poco meno di 100" persone, tra cui diversi diplomatici stranieri, con un'operazione in elicottero. L'evacuazione degli altri cittadini statunitensi, che sarebbero diverse centinaia, non è prevista "per il momento". Il presidente Biden ha annunciato nella tarda serata di sabato che l'esercito ha "condotto un'operazione per estrarre il personale governativo statunitense da Khartum".

Per quanto riguarda l'Unione Europea che sul suolo sudanese tra Francia, Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Grecia e Repubblica Ceca conta 1.500 cittadini, ogni singolo Paese si è organizzato per l'evacuazione dei propri connazionali. Due aerei francesi sono atterrati a Gibuti ieri con un totale di 200 evacuati francesi e stranieri, nessuna conferma sul convoglio che sarebbe stato attaccato ieri, provocando il ferimento di un cittadino francese.

Una "manciata" di cittadini olandesi è stata evacuata con un aereo francese, mentre altri hanno lasciato Khartoum su strada. L'esercito tedesco ha dichiarato di aver evacuato 101 persone con tre aerei militari. Un aereo militare spagnolo con "circa 100 passeggeri" a bordo è partito per Gibuti domenica. La Grecia ha annunciato di aver evacuato un primo gruppo di suoi cittadini, tra cui due feriti, "con l'assistenza della Francia". La Svezia ha inviato circa 150 soldati per evacuare i suoi connazionali, mentre la Norvegia ha annunciato l'evacuazione dei suoi diplomatici a Khartoum. Anche l'Irlanda ha dichiarato di aver avviato il "processo di evacuazione".

Anche il Regno Unito ha annunciato l'evacuazione del personale diplomatico e delle loro famiglie. "Le forze armate britanniche hanno effettuato una complessa e rapida evacuazione in un contesto di escalation di violenza e minacce al personale dell'ambasciata", ha twittato Sunak.

L'Arabia Saudita ha evacuato sabato 91 sauditi e circa 60 cittadini di altri 12 Paesi. Così come Giordania e Iraq "in un sito sicuro a Port Sudan". Il Libano ha dichiarato che 60 suoi cittadini hanno lasciato Khartum su strada e sono "al sicuro". L'ambasciata tunisina a Khartum ha annunciato ieri che l'operazione di evacuazione dei membri della comunità tunisina in Sudan inizierà oggi. La vicina Libia ha annunciato, attraverso la sua ambasciata a Khartum, l'evacuazione di 83 libici dalla capitale a Port Sudan.

Altri Paesi si stanno preparando a evacuare i propri cittadini, tra cui la Corea del Sud, il Giappone, l'Indonesia, la Cina e la Russia.