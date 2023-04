G7: garantire più formazione e una maggiore inclusione nel mercato del lavoro

Applicare le lezioni apprese dalla pandemia e impegnarsi per un migliore accesso alla formazione continua e una maggiore inclusione nel mercato del lavoro per la sua sostenibilità. Questi gli obiettivi indicati dai ministri del Lavoro dei paesi del G7.

Al termine del loro incontro a Kurashiki, nel Giappone occidentale, i ministri del Lavoro di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, insieme al rappresentante del settore dell'Unione Europea, hanno adottato una dichiarazione congiunta in cui sostengono che gli Stati devono fare un maggiore investimento in capitale umano. In tal senso, hanno evidenziato l'importanza di "trarre insegnamenti dalle politiche legate al Covid-19 per poter rispondere alle crisi future senza mettere a repentaglio la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale", dati i costi di bilancio imprevisti che queste misure hanno provocato in alcuni paesi, mettendoli sotto pressione.

I ministri hanno inoltre sostenuto lo sviluppo di politiche che includano un maggiore sostegno in modo che i lavoratori possano rimanere, entrare o tornare al lavoro in qualsiasi circostanza.