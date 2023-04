Gentiloni: "La terza rata del PNRR ci sarà. Sul Def impostazione realistica e prudente"

Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un'intervista a Cnbc a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale, interviene sulla terza rata del Pnrr e spiega che “ci siamo accordati con le autorità italiane per qualche settimana di ritardo per il terzo versamento”, “non è un'eccezione, lo abbiamo fatto con altri Paesi. Quello che è cruciale non è questo versamento, che ci sarà, ma la dimensione del programma a sostegno della ripresa italiana. È così importante che un impegno congiunto di Bruxelles e Roma dovrebbe essere molto importante se si vuole attuare questo piano”. Farlo, spiega ancora l’ex premier, “è nell'interesse dell'Ue e dell'Italia”.

Sul DEF, poi, licenziato ieri dal Consiglio dei ministri, Gentiloni spiega: “Non abbiamo ricevuto formalmente documenti, quindi non possiamo dare valutazioni formali. Ma una valutazione di massima, leggendo i giornali, è di una impostazione realistica e prudente. Entreremo un po' più nel merito quando lo riceveremo”.

Ancora un’altra domanda sul rischio contagio per un’eventuale crisi del sistema bancario europeo dopo i fallimenti delle americane Silicon Valley Bank e Signature e l'operazione per mettere al sicuro Credit Suisse. Su tutto questo, il commissario all’Economia è chiaro: “Non vediamo il rischio di uno spillover (ricadute, ndr) sistemico nel sistema bancario dell'Ue. Monitoriamo ma al momento non ci sono rischi”.