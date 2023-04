Omicidio nel lodigiano, morto accoltellato noto commercialista. Il corpo trovato nell'auto

E' giallo sulla morte nel lodigiano di Antonio Novati, 75 anni, noto commercialista della zona.

L'uomo, 75 anni, è stato trovato a bordo della sua auto nelle campagne di Massalengo. Il corpo era riverso sul sedile posteriore, colpito da diverse coltellate, in particolare all'addome: una copiosa emorragia sembrerebbe la causa del decesso.

La salma è stata trasferita per l'autopsia presso l'Istituto di medicina legale di Pavia - come disposto dal Procuratore. L'auto, per ulteriori esami scientifici, è stata portata presso la caserma del Comando provinciale dei Carabinieri di Lodi.

Sul movente e sulle responsabilità, ancora nessuna ipotesi. Gli investigatori fanno sapere che tutte le piste sono aperte.

Novati era perito e curatore fallimentare per il Tribunale di Lodi oltre che custode per procedure esecutive immobiliari, mentre i suoi due studi - uno a Milano e l'altro a Melegnano - si occupano di consulenza societaria e aziendale, fiscale e di contabilità.