Giappone, attentato contro Kishida: primo ministro in salvo, l'esplosione non provoca feriti

Kishida è stato subito messo in sicurezza, sta bene e ha già rassicurato i suoi connazionali: "Ho visto lanciare qualcosa, ma sono riuscito a scappare e in quel momento ho potuto sentire l'esplosione".

I filmati mostrano alcuni agenti bloccare e portare via un uomo, mentre viene fatta sgomberare l'area. L'emittente nazionale Nhk sostiene che una persona è stata fermata, ma non ci sono conferme ufficiali immediate e la polizia locale non ha voluto commentare.

Il premier giapponese ha potuto lasciare incolume l'area accompagnato dalla scorta.

L'attentato arriva 9 mesi dopo che il predecessore di Kishida, Shinzo Abe, è stato assassinato durante un comizio elettorale nella città di Nara. L'omicidio scosse la nazione e fece emergere falle nella sicurezza, che da allora è stata rinforzata.