Ginnastica ritmica, World Cup a Baku. Sofia Raffaeli vince l'argento al cerchio

Alla National Gymnastics Arena, lo stesso palazzetto che ospiterà il Campionato Europeo dal 17 al 21 maggio, Sofia Raffaeli ha conquistato un'altra medaglia d'argento, dopo quella di sabato nell'All-Around, stavolta nella finale di specialità al cerchio, nella giornata conclusiva della World Cup di Ginnastica Ritmica in scena a Baku, in Azerbaijan.

La diciannovenne di Chiaravalle ha ottenuto un punteggio di 34.00, alle spalle della rivale Stiliana Nikolova e davanti all'altra bulgara Eva Brezalieva, rispettivamente oro e bronzo.

L’Azzurra di punta della ginnastica ritmica, in questa tappa di Coppa del Mondo, ha preso parte anche alle finali alla palla e alle clavette, non riuscendo però a ripetersi, come nell’appuntamento dello scorso weekend a Tashkent dove aveva fatto l'en plein di medaglie vincendo cinque ori.

Questa volta, invece, un errore in ciascuna routine la costringe al settimo posto alla palla e al sesto alle clavette.

Il bottino del “Vulcano”, così come è anche scherzosamente soprannominata Sofia Raffaeli, arriva a quota 14 medaglie in quattro appuntamenti del circuito 2023 di World Cup di cui 7 ori, 5 argenti e 2 bronzi.