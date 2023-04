Giorgetti: "In arrivo più fringe benefit per chi ha figli". Ma cosa sono esattamente questi benefit?

La soglia di non imponibilità per i fringe benefit potrebbe aumentare nuovamente nel 2023, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, durante le interrogazioni alla Camera . Questo provvedimento dovrebbe entrare nel decreto lavoro del 1° maggio.

Ma cosa sono esattamente i fringe benefit? Si tratta di una forma di retribuzione non in denaro, compensi che si ricevono dal datore di lavoro sotto forma di beni e servizi (auto, telefoni, computer, corsi di istruzione, abitazioni in comodato d'uso, buoni spesa, ecc..). Benefit che sono estremamente apprezzati dai lavoratori, come emerge dall’Osservatorio Welfare 2022 di Edenred che riporta: “Nel 2021 hanno rappresentato una fetta consistente dei consumi di welfare, ben il 34%”.

Con il Decreto Aiuti-bis, entrato in vigore il 10 agosto 2022, la soglia esentasse dei fringe benefits per i dipendenti è passata prima da 258,23 euro a 600 euro. Per poi arrivare a 3000 euro per l’anno fiscale 2022, come previsto dal Decreto Legge Aiuti quater pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2022.

Qualora il datore di lavoro riconosca maggiori benefits, superando il limite esentasse, tutto l’importo viene considerato reddito da lavoro dipendente e viene tassato in quanto tale (non solo la parte eccedente).

Dal 13 gennaio 2023 la soglia esentasse è tornata a 258,23 euro, significa che fringe benefits concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF del periodo di imposta per l'importo che eccede la soglia di 258,23 euro. Ora Giorgetti ha annunciato che dovrebbe essere rialzata questa soglia per i lavoratori dipendenti con figli.