Giorgia Meloni: "Doverosa la mia presenza a L'Aquila"

"Qualche giorno fa il Cipess (il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha sbloccato 50 milioni per la ricostruzione della parte che ancora riguarda le scuole, quindi per consentire al Comune il suo piano di edilizia scolastica. Abbiamo messo nella legge di bilancio 70 milioni euro, come scelta strategica per garantire la tenuta dei bilanci di questo territorio, perché particolarmente c'è bisogno di fare di più sulla ricostruzione pubblica. C'è un tema di semplificazione, per quello che ci riguarda la ricostruzione pubblica avrà gli stessi iter semplificativi che riguardano ad esempio il Pnrr. C'è ancora un lavoro da fare, siamo impegnati in questo", ha aggiunto la premier.

Non stupisce questa "dimostrazione di grande attenzione e sensibilità" perché "lo sapevamo, è quello che avevamo sempre detto, lo abbiamo visto in questo primo semestre di attività del governo. Uno dei primi decreti legge emanati dal governo subito dopo la finanziaria, subito dopo le prime urgenze, è stato esattamente il decreto sulla ricostruzione con la nomina del nuovo commissario per una spinta rinnovata alla ricostruzione". Lo afferma il presidente della Regione, Marco Marsilio, commentando la presenza della premier Meloni alle celebrazioni del 14simo anniversario del sisma. "La presenza del Capo del Governo, della seconda carica dello Stato e di altri almeno tre ministri solo oggi, più quelli che hanno già visitato la città o stanno per arrivare, dimostra un'attenzione fuori dal comune inusuale per l'Abruzzo intero oltre che per la città dell'Aquila ed è quello di cui l'Abruzzo aveva bisogno. Attenzione e autorevolezza a Roma nei palazzi che contano, persone che hanno con questo territorio e con le persone che governano questo territorio un rapporto fecondo stretto di grande collaborazione che sta dando risultati molto importanti", ha insistito Marsilio.

"È un giorno importante per questa città" ha detto il sindaco dell'Aquila , Pierluigi Biondi. “La grande rappresentanza di esponenti delle Istituzioni e del Governo del Paese, senza precedenti come in questo anniversario, testimonia la grande attenzione che questa terra merita e continua a ricevere dallo Stato. L''Aquila e i comuni del cratere stanno sostenendo uno sforzo molto significativo per continuare nel percorso di ricostruzione materiale e rinascita sotto il profilo sociale, economico e culturale - ha aggiunto - Quella del terremoto è una sfida che viviamo quotidianamente per dare risposte alle nostre comunità, superando difficoltà e imprevisti che si incontrano nell'affrontare processi molto complessi. L'attuale esecutivo ha dato già dimostrazione nei confronti dei nostri territori, con provvedimenti significativi in tema di semplificazioni per la ricostruzione pubblica e fondi per i ristori dei bilanci degli enti locali. Sono certo che è solo l'inizio di un nuovo viatico in cui L'Aquila e i centri colpiti dal sisma di 14 anni fa hanno recuperato centralità nell'agenda politica italiana”, ha concluso.

"In questa liturgia cerchiamo la vittoria sulla morte". Lo ha detto nell'omelia l'arcivescovo dell'Aquila, il cardinale Giuseppe Petrocchi, che ha celebrato la messa in suffragio dei 309 defunti del sisma 2009, con la lettura dei loro nomi durante la preghiera eucaristica. La funzione religiosa si è svolta nella chiesa Santa Maria del suffragio di piazza Duomo. "Tra i morti nostri cari e noi permane il vincolo della prossimità spirituale e fraterna - ha aggiunto il cardinale nell'omelia - il tema del suffragio per le vittime di 14 anni fa chiama la ricostruzione, è un obbligo al quale le istituzioni pubbliche sono tenute - ha continuato - Va dato atto che molto è stato realizzato, ma vanno pure rilevati disguidi e ritardi causati da alcuni strabismi burocratici. La ricostruzione non è solo un'opera ingegneristica, ma anche etica e culturale. Occorre prima ricostruire le case nel cuore della gente con i mattoni della fiducia - ha spiegato - Mi pare fondato parlare di ricostruzioni come processi multidimensionali e non solo di ricostruzione post sismica", ha concluso l'arcivescovo con un pensiero di pace per l'Ucraina e l'augurio di una serena Pasqua.