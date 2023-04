Giovanni Raineri ha reso nota la lista delle atlete convocate per il quarto turno del Tik Tok Women

Dopo la grande prestazione delle Azzurre allenate da Raineri che hanno battuto nettamente l’Irlanda al Lanfrachi di Parma, forti di una grande difesa e di ottime soluzioni offensive, il Responsabile Tecnico dell'Italia Maggiore femminile, Giovanni Raineri, ha reso nota la lista delle atlete convocate per il quarto turno del Women's Six Nations 2023, Scozia v Italia, in programma al DAM Health Stadium di Edimburgo sabato prossimo, 22 aprile.

Inizio della preparazione già da domani a Parma, le Azzurre si ritroveranno nel primo pomeriggio sul campo della Cittadella del Rugby. Al gruppo azzurro si uniranno Gaia Buso, Giorgia Cuoghi e Sofia Rolfi tesserate del Rugby Colorno, invitate a prendere parte agli allenamenti. Partenza per la capitale scozzese nella serata di giovedì 20 aprile. L'Italdonne, reduce dalla vittoria sull'Irlanda di sabato scorso per 24-7, primo successo in questa edizione, affronterà la Scozia nella casa dell' Edinburgh Rugby, club di United Rugby Championship; la formazione del Cardo occupa attualmente l'ultima posizione della graduatoria, l'Italia salita al quarto posto grazie al successo di sabato.