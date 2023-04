Goldrake, 45 anni fa esordiva in Italia il robot di culto

Per una generazione di bambini abituati a vedere austeri cartoni animati ungheresi, o le avventure di Pippi Calzelunghe, o le buffe vicende dei personaggi Hanna-Barbera, come i dimenticati Mototopo e Autogatto, l'arrivo dell'anime giapponese Atlas Ufo Robot tratto dal manga omonimo di Go Nagai il 4 aprile del 1978, 45 anni fa, fu devastante. La messa in onda delle puntate, all'interno della trasmissione "Buonasera con..." condotta da Maria Giovanna Elmi, diventa subito un appuntamento di culto. Anche per i più grandi. Apripista per i successivi Jeeg Robot e Mazinga. Un'invasione che si sviluppa in parallelo sulle tv private appena nate. La canzone della sigla è tra i singoli più venduti dell'anno.