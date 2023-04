Golf. Dopo il ritiro di Tiger Woods trionfa lo spagnolo Jon Rahm, nuovo numero uno mondiale

Il giocatore spagnolo, molto emozionato, ha espresso tutta la sua gioia per quella che lui considera una vittoria speciale: "Tutti sogniamo cose così da giocatori e proviamo a immaginarci come sarebbe ma non pensavo mai che avrei pianto per la vittoria in un torneo e invece ci sono andato molto vicino a quella 18ma buca per quello che significa per me e per il golf spagnolo".

Jon Rahm entra nella storia, prima di lui solo altri tre spagnoli erano riusciti a imporsi sul green dell'ambito torneo: Ballesteros nel 1980 e nel 1983, Josè Maria Olazabal nel 1994 e nel 1999 e Sergio Garcia nel 2017.

E lui ha vinto proprio nel giorno del compleanno del suo mito, il leggendario golfista spagnolo Severiano Ballesteros, che avrebbe compiuto 66 anni: "E' un momento unico, ho conquistato la 'Green Jacket' e so che Ballesteros mi ha spinto dall'alto".

Ormai il basco è considerato ai vertici del golf mondiale. Quest'anno si è conteso il primo posto con Scottie Scheffler, il campione in carica dell'Augusta che ha chiuso decimo, e con Rory McIlroy, eliminato dopo due giorni.

Nel luglio 2020, a soli 25 anni, otto mesi e nove giorni, ‘Rahmbo’ era diventato il più giovane europeo a conquistare la vetta numero uno del ranking mondiale. Per ora il primato di Tiger Woods resta resta inaccessibile, diventato ‘numero uno’ a soli 21 anni e sei mesi. Ma proprio il fuoriclasse californiano, aveva pronunciato queste fatidiche parole su Rahm, nel febbraio del 2020: "E' il migliore giocatore al mondo e lo ha dimostrato. Cuore, grinta, carisma, sono solo alcune delle sue caratteristiche. Questo atleta è fortissimo". In questi termini, forse stava passando una ideale staffetta a colui che considera, probabilmente, l'erede legittimo.

"E' un golfista spettacolare", lo ha elogiato l'americano Max Homa, sconfitto all'ultima buca nel torneo Genesis Invitational a Los Angeles, "A parte Tiger e' il giocatore piu' solido che ho mai visto. Lo conosco dal liceo ed era cosi' gia' da allora, numero uno tra i dilettanti, numero uno tra i professionisti". A fine settembre, potremo assistere alle magie di Jon Rahm in Italia, a Roma, uno dei protagonisti della Ryder Cup.