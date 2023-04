Charles Leclerc miglior tempo nelle qualifiche del Gp dell’Azerbaijan

Baku si colora di rosso, almeno per la griglia di partenza del Gran Premio dell'Azerbaijan. Charles Leclerc su Ferrari scatterà davanti a tutti nella gara di domenica. A completare la bella prova della scuderia del cavallino rampante il quarto posto di Carlos Sainz. Si tratta della prima pole stagionale per la casa di Maranello che con l'1'40"203 del monegasco si piazza davanti alle Red Bull di Max Verstappen (+0"188) e di Sergio Pérez. I campioni del mondo Lewis Hamilton (Mercedes) e Fernando Alonso (Aston Martin) si piazzano rispettivamente in quinta e sesta posizione, con Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin) e Oscar Piastri (McLaren) a chiudere le prime dieci posizioni della griglia di partenza della gara di domenica alle 13. Domani è in programma la sprint race alle 15.30. Nella seconda delle tre qualifiche, a sorpresa è rimasto fuori George Russell. Il pilota della Mercedes non ha avuto accesso alla Q3 per appena quattro millesimi di distacco dal compagno di squadra Lewis Hamilton, ultimo classificato della Q2, e in gara partirà dalla sesta fila, in undicesima posizione.

gettyimages F1 Gran Premio circuito Azerbaijan , Baku City

Questa la griglia di partenza del Gran Premio, in programma sui 51 giri del circuito di Baku, pari a 306,049 km, quarto appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1: 1a fila 1. Charles Leclerc (Mon) Ferrari in 1'40"203 alla media di 215,670 km/h; 2. Max Verstappen (Ned) Red Bull 2a fila 3. Sergio Perez (Mex) Red Bull; 4. Carlos Sainz (Esp) Ferrari 3a fila 5. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes; 6. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 4a fila 7. Lando Norris (Gbr) McLaren; 8. Yuki Tsunoda (Jpn) AlphaTauri 5a fila 9. Lance Stroll (Can) Aston Martin; 10. Oscar Piastri (Aus) McLaren

ansa Charles Leclerc nelle prove del Gp Azerbaijan

Leclerc: "Voglio vincere con la Ferrari, la amo" "Sono molto contento, abbiamo fatto dei passi in avanti. Come team non siamo ancora vicini alla Red Bull, però sono veramente felice per tutto il lavoro di questo venerdì che ha avuto davvero una gestione perfetta con una qualifica svolta al limite". Queste le parole di Charles Leclerc, poleman del Gran Premio dell'Azerbaijan, "I progressi sulla macchina ci sono”, aggiunge il pilota monegasco. “Il potenziale è migliore rispetto ai primi Gran Premi. Il nostro approccio ai nuovi set-up ha pagato. Bisogna continuare su questa direzione. Dopo le prime tre gare che non sono andate bene in tanti hanno tirato conclusioni affrettate, con tante voci che sono girate sul team. Purtroppo siamo in un momento dove anche le mie parole sono usate per fare rumore. Io amo la Ferrari, voglio vincere con questa macchina. Spero con queste parole di essere chiaro una volta per tutte", ha concluso Leclerc.

gettyimages Ferrari di Sainz