Grande convergenza tra Italia e Spagna, incontro a Roma tra Giorgia Meloni e il premier Sanchez

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi con picchetto d'onore il premier spagnolo, Pedro Sanchez. La tappa a Roma fa parte del giro di visite del capo del governo spagnolo in preparazione della presidenza di turno spagnola dell'Ue che avrà inizio nel secondo semestre del 2023.

Con la Spagna "C'è una grande convergenza". Così Giorgia Meloni dopo l'incontro con il premier spagnolo, soprattutto in “una fase delicata per l'Unione europea”. Per prima cosa, ha detto la premier, "Abbiamo ribadito il pieno sostegno alla causa ucraina. Continueremo a garantire il sostegno al presidente Zelensky, ragioniamo su come arrivare a passi in avanti" per arrivare "ad una pace giusta". “L'Italia a fine aprile ospiterà una conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, per cui noi stiamo già lavorando per il futuro e per la ricostruzione”.

Nella "grande questione della governance economica il ruolo della Spagna sarà fondamentale perché tutti auspichiamo di arrivare a una riforma del Patto di stabilità e crescita entro la fine di quest'anno. L'Italia, ma non solo, vuole avere delle regole di governance che diano sufficiente attenzione alla crescita invece di concentrarsi molto più sulla stabilità. L'unico modo per avere stabilità è avere una crescita strutturale e duratura. Noi crediamo che sia fondamentale portare a casa questa riforma entro la fine dell'anno e abbiamo ribadito al presidente Sanchez il nostro pieno sostegno per lavorare insieme durante il semestre di presidenza spagnolo per arrivare a questo obiettivo". Così la premier Giorgia Meloni al termine del bilaterale con il presidente del governo di Spagna Pedro Sanchez a palazzo Chigi