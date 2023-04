Guyana Francese, JUICE pronta al lancio verso Giove

Sulla rampa di lancio dello spazioporto di Kourou, in cima a un razzo Ariane 5 alto 50,5 metri, la sonda JUICE dell'Agenzia Spaziale europea è pronta a iniziare un lungo viaggio verso Giove e le sue lune ghiacciate Callisto, Europa e Ganimede. I preparativi procedono come previsto: la partenza è in programma domani alle 14:15 ora italiana.

Sarà il lancio numero 260 per un Ariane, ma non c'è nulla di routinario in questa missione attesissima. È un progetto scientifico da 1,6 miliardi di euro, uno dei più importanti mai sviluppati dall'ESA. Vi hanno lavorato 18 istituti da 23 nazioni, con la collaborazione anche della NASA, dell'agenzia spaziale giapponese JAXA e dell'Agenzia Spaziale Israeliana. In prima fila c'è anche l'Italia, con il coordinamento dell'ASI e la partecipazione di INAF, CNR, varie università e diverse aziende specializzate. “Nessuna missione ha mai studiato il sistema di Giove e le sue lune ghiacciate come farà JUICE - spiega il direttore generale dell'ESA Josef Aschbacher – che cercherà di rispondere a domande chiave con 10 strumenti avanzatissimi”.

Callisto, Europa e Ganimede sono particolarmente interessanti per gli scienziati perché tutto fa pensare che sotto una spessa calotta possiedano degli oceani di acqua liquida, forse adatti a ospitare la vita. JUICE non sarà in grado di individuare eventuali tracce della sua presenza, precisano gli scienziati, ma chiarirà se lassù ci sono dei potenziali habitat e darà indicazioni su come potrebbero essere studiati da future missioni.

Sarà l'ultimo lancio di un Ariane 5 per l'Agenzia Spaziale Europea e il penultimo in assoluto. Il razzo ha debuttato nel 1996 e sta per andare in pensione. Presto entrerà in servizio il suo successore, chiamato Ariane 6. Sarà più potente e permetterà di effettuare lanci con maggiore frequenza. “Speriamo di poterlo far debuttare entro la fine dell'anno - dice Stephane Israel, CEO di Arianespace – Per quanto riguarda JUICE, i preparativi sono in corso da febbraio e tutto è andato come previsto”.

Manca dunque solo l'ultimo passo: l'addio alla Terra e l'inizio di un'avventura intorno al pianeta più grande del Sistema Solare. JUICE arriverà a destinazione nel 2031 e compirà osservazioni almeno fino al 2034. A bordo ha anche una targa con impresse alcune pagine del “Sidereus Nuncius”, il testo con cui Galileo Galilei descrisse le sue osservazioni delle Lune di Giove. Per crearla, è stata usata una copia dell'opera conservata dal Museo Copernicano di Roma dell'INAF. In questo modo anche il grande studioso volerà verso quei mondi lontani.