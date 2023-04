Tajani: "Evacuati cittadini Italiani dal Sudan. Contiamo siano in Italia domani"

Oggi l'Italia ha evacuato i quasi 150 connazionali intrappolati a Khartoum, la capitale del Sudan abitata da cinque milioni di abitanti, un dei teatri più sanguinosi del durissimo scontro che contrappone esercito a paramilitari del RSF (Rapid Support Forces) per il controllo del Sudan al prezzo di centinaia di morti e migliaia di feriti.

In serata era già decollato alla volta di Gibuti il primo C-130 italiano con a bordo la gran parte dei connazionali che avevano chiesto di lasciare il Paese, mentre un altro gruppo più piccolo era in attesa di un secondo volo per lasciare il Paese.