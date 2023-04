Il Barcellona accusa il Real: "Club del regime". Da Madrid, i Blancos replicano con video: "Sicuri?"

Laporta, il presidente Blaugrana, commentando il caso Negreira e il presunto scandalo arbitri, attacca gli storici avversari: "L’idea di costituirsi parte civile nel processo contro di noi è atto di cinismo senza precedenti. Il Madrid, storicamente come nell’attualità, è stato favorito da decisioni arbitrali. È stato universalmente considerato come il club del regime".

Il Real replica con un video di 4 minuti e mezzo sul profilo Twitter della società, in cui si ricordano i momenti di vicinanza tra il Barça e Franco. il Barcellona ha assegnato tre medaglie a Franco, nominandolo socio onorario nel 1965; inoltre per tre volte la società blaugrana è stata salvata dalla bancarotta grazie all'intervento del "Generalisimo". A questo si aggiunge, ricorda ancora il Real, che durante il regime franchista il Barcellona ha vinto la Liga per 8 volte, oltre a 9 coppe nazionali, mentre i Blancos hanno impiegato 15 anni a imporsi in campionato.