Il carro della sposa di Pompei torna in vita dopo 2mila anni

Il Carro della sposa, ritrovato nel 2019 nel portico della villa di Civita Giuliana, località a nord dell’antica città di Pompei, è l'incredibile opera restaurata e ricostruita nelle sue parti mancanti che sarà fruibile a Roma nell’ambito della mostra “L’istante e l’eternità. Tra noi e gli antichi”, in programma dal 4 maggio al 30 luglio 2023, al Museo Nazionale Romano.

"Un lavoro straordinario che recupera un manufatto unico al mondo" sottolinea il direttore generale Musei del Mic, Massimo Osanna.

Il ministro della Cultura Sangiuliano applaude: "E' un'autentica perla che dimostra ancor più, ove ve ne fosse bisogno, l'unicità del nostro patrimonio". E sottolinea: "Il restauro e l'esposizione non rappresentano solo la restituzione di un reperto eccezionale ai cittadini e agli studiosi, ma anche il coronamento di uno sforzo che, in questo caso, ha visto operare insieme Parco archeologico di Pompei, procura della Repubblica di Torre Annunziata e Carabinieri del Tpc". Tutto ciò, conclude il ministro, "ci spinge a lavorare con sempre maggior impegno, consapevoli del valore del nostro patrimonio, eredità di un grande passato ma anche opportunità di crescita civile e socioeconomica per il futuro".

La villa suburbana di Civita Giuliana, già in parte individuata e indagata agli inizi del ‘900, nel 2019 è tornata all’attenzione per gli scavi clandestini condotti da tombaroli, per questo è iniziato un’attività di scavo senza precedenti per la sua genesi e per le sue straordinarie scoperte. Proprio durante questi scavi è venuto alla luce il carro cerimoniale con il lussuoso rivestimento in bronzo e le decorazioni in argento, in ottimo stato di conservazione.