Il derby italiano lo vince Musetti, netto 6-0 6-0 a Nardi. Ora match contro Djokovich

Statistiche impietose per Nardi, numero 159 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni. Fin dal primo game perde subito il servizio e non si riprende più, Musetti chiude facilmente il primo set per 6-0. La differenza in campo tra i due giocatori è troppo evidente, Musetti non permette mai all'avversario di entrare nel match. Non cambia la musica nel secondo set, dove Nardi cerca di reagire ma viene punito da Musetti nel primo game con il punto migliore della partita che vale l’immediato break. Ultimamente Nardi aveva dichiarato “ognuno arrivi al top con i suoi tempi” e questa brutta sconfitta gli servirà per capire come crescere e colmare il gap con tennisti ancora sopra di lui.

Musetti, 21enne di Carrara, 16esima testa di serie, si è imposto quindi con un duplice 6-0 in 58 minuti. Musetti si prepara per l’avversario più pericoloso del torneo, ora il toscano incontrerà il numero 1 nel ranking mondiale, Novak Djokovic, sono tre i precedenti tra i due tennisti, in vantaggio il campione serbo che ha sempre sconfitto l'azzurro. Prima sfida tra i due nel 2021 a Roland Garros. Questa volta per Musetti non sarà una passeggiata di salute