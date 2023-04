Il fragile equilibrio del Sudan: che cosa c'è dietro gli scontri nella capitale Khartoum

Esercito sudanese e forze paramilitari si fronteggiano in molte zone del paese. Le forze di intervento rapido hanno iniziato l’attacco stamattina dalla capitale, dove ci sono violenti scontri a fuoco. La Rsf sostiene di aver preso l’aeroporto, il palazzo presidenziale, il quartier generale delle forze armate e le basi aeree di Merowe ed el Obeid. L’esercito dice invece che non è vero, e afferma di aver catturato il comando dei paramiltari nello stato del Nilo Bianco, mentre bombarda con i caccia le basi dei golpisti. Nelle capitale si combatte strada per strada. Secondo fonti mediche, ci sarebbero già tre morti e decine di feriti tra i civili.

Le due forze armate del paese si contendono il potere dalla caduta di Omar al Bashir, estromesso nel 2019 dopo 30 anni al potere.

I due rivali sono Mohammed Dagalo, capo della Rsf, Forza di Supporto Rapido creata da Bashir per la pulizia etnica dei non arabi in Darfur, e Abdel al Bhuran, capo dell’esercito.

Questo tentativo di golpe spezza un accordo raggiunto pochi giorni fa per costituire un esecutivo civile di transizione verso le elezioni e porre così fine al golpe dell’ottobre 2021, quando i militari rovesciarono il primo governo transitorio nato dopo la caduta di Bashir.

Lo scontro è sugli equilibri di potere che nasceranno con l’integrazione dei paramilitari nell’esercito regolare. Dagalo non accetta infatti ruoli di secondo piano. Ora vuole il controllo totale e dice: “assicureremo al bhuran alla giustizia”, promettendo che nel giro di alcuni giorni si decideranno le sorti del Sudan.

Le parti civili sudanesi chiedono di fermare subito i combattimenti. Onu, Europa, Russia e Stati uniti auspicano un immediato cessate il fuoco. Il ministro degli esteri Tajani chiede di porre fine alle violenze e invita gli italiani presenti nel paese alla massima prudenza.

Si stima che la Rsf di Dagalo conti su circa centomila uomini, e questo lascia prevedere tempi lunghi per la soluzione del conflitto, a meno che la diplomazia non riesca a trovare una strada per rimettere subito le due fazioni al tavolo del negoziato.

Il Sudan è uno degli Stati più poveri del mondo e fronteggia da anni una gravissima crisi economica, resa ancora più difficile dal fatto che il paese non riesce ad accedere ad aiuti internazionali per via di un sistema economico chiuso alle regole di mercato e controllato, in buona parte, proprio dai militari.