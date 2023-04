Il lancio di Starship: a quattro minuti dalla partenza, la nave spaziale di Musk esplode in volo

Starship di SpaceX è esplosa durante il primo volo di prova del veicolo spaziale progettato per inviare astronauti sulla Luna. Il gigantesco razzo, decollato con successo alle 15:33 ora italiana da Starbase , lo spazioporto privato di SpaceX a Boca Chica, in Texas, è esploso ad appena quattro minuti dalla partenza. La capsula dell'astronave doveva separarsi dal razzo tre minuti dopo l'inizio del volo, ma la separazione non è avvenuta e il razzo è esploso.

La Starship è stata fatta esplodere in volo per motivi di sicurezza perché la mancata separazione dal primo stadio del lanciatore la rendeva altamente instabile. Subito dopo il lancio, la navetta ha cominciato a ruotare in modo disordinato e i tecnici della SpaceX hanno deciso di distruggere la nave perchè il suo rientro a Terra sarebbe avvenuto in modo incontrollato.

Inoltre, non tutti i motori del razzo Super Heavy si sono accesi correttamente, ma secondo l'azienda di Musk il test è stato comunque un successo. “Il successo deriva da ciò che apprendiamo e il test di oggi - scrive SpaceX in un tweet - ci aiuterà a migliorare l'affidabilità di Starship”. Il patron ha scritto: “Congratulazioni al team di SpaceX per l'entusiasmante lancio di prova di Starship! Abbiamo imparato molto in vista del prossimo lancio di prova tra pochi mesi”.