Il Ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera: "Governo conferma il sostegno a lavoro e famiglie"

Un intervento a 360 gradi quello del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al Question Time alla Camera.

Il ministro ha illustrato tutte le misure fiscali presenti nel Def e ha sottolineato come: "La strategia complessiva del Governo per la natalità non si limita agli incentivi fiscali ma punta a supportare la famiglia con un ampio ventaglio di strumenti. Il Governo valuterà tutti gli interventi a favore delle famiglie per dare slancio alla natalità di questo Paese".

"Il Governo nel Def -ha proseguito il ministro- ha confermato la volontà di potenziare i servizi per l'infanzia, incrementare i congedi parentali, anche attuando la legge 32 del 2022. Va in questa direzione l'ultima legge di bilancio, sempre a sostegno della conciliazione famiglia-lavoro. Il Governo - ha aggiunto Giorgetti- vuole sostenere i genitori, sia in materia di conciliazione vita-lavoro, sia per la partecipazione delle donne madri al mercato del lavoro. Nella legge di bilancio del 2023 è stato potenziato l'assegno unico per le famiglie a basso reddito ed è anche stata incrementata del 50% la maggiorazione mensile per una famiglia di 4 o più figli. Inoltre è stato aumentato l'assegno per le famiglie con uno o più figli disabili", - ha detto.

In questo contesto Giorgetti ha poi ricordato che: "Il Governo, come indicato nella relazione al Parlamento oggi all'esame di questa Camera, destinerà con un prossimo provvedimento di urgenza i margini di bilancio disponibili per finanziare per l'anno in corso un nuovo taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio bassi e un innalzamento del limite dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli".

“Domenica pomeriggio -ha informato poi il ministro dell'Economia- è stato fissato un incontro presieduto dalla premier Giorgia Meloni con i sindacati sul decreto lavoro e reddito di inclusione e sulle misure relative al cuneo fiscale, che andranno in Consiglio dei ministri il primo maggio”.

Per quanto riguarda le banche Giorgetti ha chiarito che "gli episodi di crisi registrati negli Usa e in Svizzera rappresentano degli eventi legati alle caratteristiche specifiche degli intermediari coinvolti, non sintomatici dello stato di salute del sistema bancario italiano".

Poi ha aggiunto: "Negli ultimi mesi le banche hanno fatto registrare significativi miglioramenti sul fronte della redditività grazie al miglioramento del margine di interesse, per effetto di un rapido adeguamento alle decisioni di politica monetaria della Bce sugli interessi del credito erogato alla clientela". Questo, però, "non sta trovando un altrettanto solerte adeguamento degli interessi riconosciuti alla clientela sulla raccolta. Una dinamica questa che il governo non può trascurare e che non trascurerà", ha detto il ministro.