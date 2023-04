Il padre della diciottenne accetta il videocollegamento al processo

Il padre di Saman, Shabbar Abbas, ha accettato di partecipare al processo per l'omicidio della figlia in videocollegamento. L'autorizzazione è arrivata in mattinata dal Pakistan, dove l'uomo è detenuto in attesa di estradizione (la sua scarcerazione su cauzione è stata negata dal giudice di Islamabad nei giorni scorsi).

Nella prossima udienza, fissata per l'11 aprile, le autorità pakistane dovranno dunque discutere di questo videocollegamento e sulla fattibilità tecnica, poi dare il via libera. La prossima udienza del dibattimento è prevista per il 14 aprile nell'aula della Corte d'Assise di Reggio Emilia.