Ok del Parlamento a scostamento di bilancio e Def. 3,4 miliardi per taglio cuneo fiscale nel 2023

La risoluzione sul Def impegna il governo , oltre che a conseguire i saldi di bilancio riportati nel documento, anche a favorire la crescita della produzione economica attraverso riduzioni del carico fiscale con particolare riferimento a lavoratori e famiglie e a valutare l'innalzamento delle pensioni minime e di invalidità . Tra gli impegni per il governo, la risoluzione indica la riallocazione della spesa nei settori che hanno un maggiore potenziale di crescita, misure anche strutturali per il sostegno alla natalità, incentivi all'occupazione, soprattutto femminile, misure di contrasto alla delocalizzazione delle aziende.

I due rami del Parlamento hanno approvato due risoluzioni di maggioranza analoghe. Nella risoluzione che ha dato l'ok all'utilizzo dello scostamento di bilancio, il Parlamento autorizza l'esecutivo a destinare le risorse nel 2023 al taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente e al sostegno delle famiglie con figli e, nel 2024, al rifinanziamento del fondo per la riduzione della pressione fiscale anche per interventi a tutela dei lavoratori e delle famiglie.

Ora il governo può procedere con l'applicazione della riduzione dei contributi per i redditi medio bassi , con il conseguente aumento della busta paga quantificato in un importo medio di circa 15 euro al mese .

Dopo lo 'scivolone' di ieri, con i voti di maggioranza che alla Camera sono mancati per approvare lo scostamento di bilancio propedeutico al taglio del cuneo fiscale da 3,4 miliardi per il 2023, oggi il Parlamento ha dato il via libera alla Relazione sullo scostamento di bilancio e al Documento di economia e finanza (Def) 2023. Montecitorio ha approvato con 221 voti a favore, Palazzo Madama con 112 sì.

''Andiamo avanti come previsto: facciamo il decreto legge il 1 maggio e poi, sempre con quell'atteggiamento di responsabilità che mi sembra che stia producendo frutti, andiamo avanti'' ha affermato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. '''Credo che dagli errori si impara. Quindi spero che per il futuro non si ripetano situazioni simili'', aggiunge ricordando quanto accaduto ieri sul voto alla Camera .

Le scuse di FdI dopo la bagarre di ieri alla Camera innescano una miccia: anche oggi alta tensione in Aula

"Chiediamo scusa agli elettori e al presidente del Consiglio Meloni". Oggi è stato il giorno del 'mea culpa' per la maggioranza di governo, dopo lo "scivolone" di ieri alla Camera sullo scostamento di bilancio, con la maggioranza battuta per soli 6 voti. E nel day after, il centrodestra ha serrato le fila e si è presentato compatto per il voto sulla nuova relazione al Parlamento approvata ieri in un consiglio dei Ministri lampo. Oggi il governo ha incassato il via libera del Parlamento, ma alla Camera la tensione è stata alta, tanto che il presidente Lorenzo Fontana è stato costretto a sospendere la seduta e a richiedere l'intervento dei commessi per evitare che la situazione degenerasse.

A innescare la miccia sono state le parole del capogruppo FdI, Tommaso Foti, che ha esordito dicendo: "Non perché ci è stato chiesto, ma perché lo riteniamo un dovere, noi chiediamo scusa agli italiani e al presidente del Consiglio per quanto è avvenuto ieri". Foti ha riconosciuto che "questo spettacolo non l'avevamo mai dato", "però, se dobbiamo fare l'elenco e sentirci dire" che gli assenti della maggioranza stavano facendo "il ponte del 25 aprile, consiglierei all'opposizione di guardare le sue, di assenze, perché non esiste un ponte per la maggioranza e un ponte per l'opposizione. Esiste un comune senso di responsabilità".