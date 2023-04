Il Parlamento europeo condanna l'Italia, l'Ungheria e la Polonia per la retorica anti-LGBT

Il Parlamento europeo ha approvato un emendamento che "condanna fermamente la diffusione di retorica anti-diritti, anti-gender e anti-Lgbtq da parte di alcuni influenti leader politici e governi nell'Ue, come nel caso di Ungheria, Polonia e Italia". L'emendamento è stato approvato con 282 voti a favore, 235 contrari e 10 astenuti e inserito dalla delegazione dei Verdi.

La votazione è avvenuta all'interno della più ampia risoluzione sulla depenalizzazione universale dell'omosessualità, alla luce dei recenti sviluppi in Uganda, approvata invece con 416 voti a favore, 62 contrari e 36 astenuti.

Si legge nel testo approvato che l'Europarlamento "esprime preoccupazione per gli attuali movimenti retorici anti-diritti, anti-gender e anti-Lgbtq a livello globale, alimentati da alcuni leader politici e religiosi in tutto il mondo, anche nell'Ue; ritiene che tali movimenti ostacolino notevolmente gli sforzi volti a conseguire la depenalizzazione universale dell'omosessualità e dell'identità transgender, in quanto legittimano la retorica secondo cui le persone Lgbtiq sono un'ideologia anziché esseri umani; condanna fermamente la diffusione di tale retorica da parte di alcuni influenti leader politici e governi nell'Ue, come nel caso di Ungheria, Polonia e Italia"

Il Partito Popolare Europeo aveva dato indicazioni di non votare l'emendamento

Il Ppe, a quanto si apprende da fonti del gruppo, ha dato indicazione a non votare l'emendamento. I numeri del voto, sebbene i tabulati non siano disponibili per regolamento, riflettono una spaccatura della maggioranza Ursula sull'emendamento.

Dai Popolari spiegano che l'emendamento era "estraneo allo scopo d'urgenza" della risoluzione e, come deciso dal Ppe a seguito dello scandalo Qatargate, emendamenti di questo tipo non sono votati dal gruppo. Le stesse fonti rimarcano come la risoluzione nel suo interno, focalizzata sull'Uganda, ma che conteneva anche l'emendamento su Italia, Polonia e Ungheria, sia stata comunque votata dal Ppe.

Fonti della delegazione di FI danno una spiegazione ulteriore al voto contrario sull'emendamento: "Si è trattato - spiegano - si un attacco al governo italiano".