Il premier britannico Rishi Sunak indagato per conflitto di interessi

Il primo ministro Tory britannico, Rishi Sunak, è sottoposto a investigazione amministrativa per una vicenda di sospetto conflitto d'interessi familiare. La vicenda riguarderebbe una struttura di assistenza per bambini, oggetto di progetti legislativi promossi dal governo, nella quale la moglie di Sunak, la ricca ereditiera e businesswoman Akshata Murty, risulta aver avuto interessi d'affari che il premier non avrebbe a suo tempo dichiarato. Il progetto in questione si chiama Koru Kids, e fonti di Downing Street lo confermano ai media britannici. Ad aver aperto l'indagine è stato il Commissario parlamentare per gli standard, Daniel Greenberg, nel merito della mancata comunicazione di tutte le compagnie e i business legati al premier e alla sua famiglia. Esistono infatti degli standard di trasparenza nel parlamento che devono essere rispettati. Le accuse attualmente al vaglio del Commissario sono elencate sul sito del Parlamento . Il giornalista Harry Cole del Sun, riporta che Sunak aveva dichiarato al Gabinetto in merito alla quota di minoranza di sua moglie in Koru Kids, e che questa dichiarazione sarà inclusa nella versione rivista dell'elenco degli interessi ministeriali, che dovrebbe essere pubblicato a breve. Pubblica su Twitter la lettera in questione

Le polemiche legate alla first lady Akshata Murthy, figlia del magnate indiano Narayana Murthy, è stata la grande fortuna, in termini patrimoniali, di Sunak. Si sono sposati nel 2009 e hanno due figlie: Krishna e Anoushka. Già ad aprile scorso era emerso che la donna, direttrice di Catamaran Ventures, avrebbe per anni goduto nel Regno Unito dello status, acquistato per circa 30mila sterline all’anno, che viene concesso ai non domiciliati per non pagare le tasse sui redditi percepiti all’estero. Il patrimonio dei Sunak è stimato in circa 730 milioni di sterline secondo Sunday Times Rich List, è quasi il doppio di quello di re Carlo.