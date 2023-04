Il Presidente Mattarella a Monza inaugura 'PizzAut', il ristorante gestito da ragazzi autistici

Un' occasione concreta per sensibilizzare l'attenzione sulla realtà delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e su quanto si può fare per favorire il loro inserimento sociale. Questo e molto altro è PizzAut, il primo ristorante in Europa gestito da ragazzi autistici, con il supporto di professionisti della ristorazione e dei processi educativi. Una delle realtà che favoriscono l'inclusione dei ragazzi autistici. Oggi all'inaugurazione del secondo punto di ristorazione a Monza e in occasione della 'Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo' è arrivato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. All'arrivo, uno dei camerieri, in onore di Mattarella, si esibisce al violino nell''Inno alla gioia'.

Dopo il taglio del nastro della nuova sede il Capo dello Stato, in programma per Mattarella anche la visita delle cucine e l'assaggio delle pizze cucinate dai ragazzi, tra cui la pizza 'Articolo 1' dedicata alla Costituzione. “Questo non è solo un luogo di esempio, ma soprattutto un luogo di normalità”, ha detto Mattarella.