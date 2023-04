Il primatista italiano di maratona Iliass Aouani trionfa alla Roma Appia Run

In campo femminile Micheline Niyomahoro ha sbaragliato la concorrenza, conquistando il successo con un lusinghiero 47:02. Dietro di lei la norvegese Live Solheimdal con 47:18, sul terzo gradino del podio l’atleta dell’Esercito Elisa Palmero, con il tempo di 47:57. Presente ai nastri di partenza della corsa (il via è stato dato puntualmente alle 9.30, alle 9.00 invece è partita la 5 km), anche la madrina della manifestazione, l’attrice, soubrette, show girl e grande atleta Justine Mattera. Roberto De Benedittis, presidente di ACSI Italia Atletica e organizzatore della kermesse, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la perfetta riuscita della corsa: «Mi guardo intorno e vedo tutti molto felici, malgrado il tempo non particolarmente clemente, e questa è la nostra gioia più grande. Siamo orgogliosi di abbracciare gli oltre 5.000 partecipanti che oggi sono accorsi qui a Caracalla per prendere parte alla Roma Appia Run, l’unica corsa al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse, asfalto, sampietrino, basolato lavico, lo sterrato del Parco della Caffarella e per finire la pista dello stadio delle Terme di Caracalla». Concetto ribadito anche da Antonino Viti, presidente ACSI: «Il grande successo di questa manifestazione segna definitivamente la rinascita dello sport dopo gli anni difficili della pandemia».