Il Salone del Mobile 2023 apre le porte: oltre 2mila brand in mostra

Salone nuovo, qualità di sempre. La 61° edizione che ha aperto i battenti questa mattina, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha un nuovo aspetto, un nuovo format e l'obiettivo di puntare su buyer sempre più selezionati e profilati, ma conferma la sempre elevata qualità dei marchi presenti in fiera: oltre 2mila brand blasonati (compresi 550 designer under 35 del Salone Satellite) da 37 Paesi. 28 scuole di design da 18 nazioni disegnano il futuro del settore, che si ritrova a Milano non solo per il Salone Internazionale del Mobile, ma anche per il Salone Internazionale del Complemento d'Arredo, Workplace3.0, S.Project, Euroluce, SaloneSatellite.