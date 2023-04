Quel che non t'aspetti in autostrada: un monopattino e uno scooter elettrico, è successo in Sicilia

Lunghe code in autostrada sulla A19 Palermo-Catania sia in entrata che in uscita in direzione Catania, a causa di un incidente che si è verificato tra Villabate e Bagheria nello scontro tra un'auto e uno scooter elettrico che non sarebbe potuto entrate in autostrada. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane a bordo dello scooter elettrico in codice rosso all'ospedale Civico. Altri due feriti in codice giallo sono stati trasportati al Policlinico.

Sulla A29 da Palermo a Mazzara del Vallo, un altro incidente. Un'auto ha urtato una ragazza a bordo di un monopattino, anche lei non avrebbe potuto percorrere l'autostrada con quel tipo di mezzo. È finita a terra ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Palermo e di Buonfornello.

Per i due piloti indisciplinati scatteranno pesanti sanzioni.