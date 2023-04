Aggredito dopo uno scambio di persona resta in coma irreversibile: 20 anni all'autore del pestaggio

Vent'anni e 4 mesi di carcere: questa la pena inflitta oggi dal tribunale di Crotone a Nicolò Passalacqua, di 23 anni, che l'11 agosto 2022 ridusse in fin di vita il giovane bolognese Davide Ferrerio, di 21 anni, aggredito dopo essere stato scambiato per un'altra persona e che da quel giorno versa in stato di coma irreversibile. I fatti si svolsero di sera, in una piazza di Crotone, dove Ferrerio si trovava in vacanza con la sua famiglia.

Il processo si è svolto con il rito abbreviato. Passalacqua è stato riconosciuto responsabile del reato di tentato omicidio aggravato aggravato dai motivi futili e abbietti e dalla minorata difesa della vittima.

Il gup è andato oltre la richiesta del pubblico ministero Pasquale Festa che aveva sollecitato per Passalacqua la condanna a 20 anni di reclusione, pena da scontare di un terzo per via del rito abbreviato con il quale è stato celebrato il processo.

Il difensore di Passalacqua, l'avvocato Salvatore Iannone, aveva chiesto la derubricazione del reato da tentato omicidio a lesioni gravissime ritenendo che il pugno inferto da Passalacqua sulla tempia sinistra di Ferrerio non avesse provocato alcun danno, provocato invece alla tempia destra della vittima dalla caduta a terra.

Disposto risarcimento di 1,3 milioni di euro e provvisionale di 200 mila in favore dei genitori di Davide

Il gup di Crotone, oltre a condannare Passalacqua ha anche disposto un risarcimento di 1.305.000 euro a favore di Davide e una provvisionale di 200 mila euro ciascuno per i genitori e il fratello di Davide. Rigettata invece la richiesta di risarcimento per danni d'immagine avanzata da comune e Provincia di Crotone e dal comune di Bologna.

Rinviati a giudizio gli altri due imputati

Oltre alla sentenza di condanna di Passalacqua, il giudice Cordasco ha emesso un'ordinanza di rinvio a giudizio per altri due imputati che hanno scelto il rito ordinario: Anna Perugino e il suo compagno Andrej Gajtu, accusati di concorso anomalo in tentato omicidio. Perugino è la madre della ragazzina, all'epoca ancora minorenne, al centro della vicenda poi degenerata nel pestaggio di Ferrerio scambiato per un'altra persona. Perugino e Gajtu compariranno il 15 giugno prossimo davanti al Tribunale di Crotone.

Un assurdo scambio di persona all'origine dell'aggressione

Tutto nacque da una relazione social tra una ragazzina, alla quale era interessato Passalacqua, ed un uomo di 31 anni, Alessandro Curto, che si nascondeva sotto un falso profilo per il quale utilizzava il nome di un ex fidanzato della ragazza. Per questo la mamma della minore, Anna Perugino, 42 anni, aveva convinto la figlia a dare appuntamento all'uomo per scoprire chi si nascondesse dietro quel profilo. Così, insieme ad un gruppo di parenti ed a Nicolò Passalacqua quella sera si era recata davanti al palazzo di giustizia dove il gruppo aveva effettivamente incrociato Alessandro Curto.

Ma l'uomo, capito che l'appuntamento poteva essere una trappola, si era defilato e, dopo aver raggiunto l'auto, aveva inviato un messaggio alla ragazza dicendole che avrebbe potuto riconoscerlo dalla camicia bianca che indossava. In quel momento nei pressi passava Davide Ferrerio, del tutto estraneo alla vicenda, che aveva appuntamento con un amico per andare a mangiare una pizza. Davide indossava una camicia bianca e per questo venne puntato da Passalacqua ed aggredito con un calcio alle costole ed un pugno alla testa.

Alessandro Curto, che rispondeva, come Perugino e Gajtu, della medesima accusa di concorso anomalo in tentato omicidio, è stato invece prosciolto perché il fatto non sussiste. Per la figlia di Anna Perugino, giudicata dal tribunale dei minori di Catanzaro, è stata disposta la messa in prova.

Madre Davide Ferrerio: “Lo stato non ci ha lasciato da soli”

"Lo Stato ha risposto, non ci ha lasciato da soli". Così la madre di Davide Ferrerio, Giusy Orlando, dopo la sentenza del gup di Crotone. "Un po' di giustizia è stata fatta - ha aggiunto - . Il dolore è talmente lancinante, disumano, assurdo che non riesco a pensare ad altro perché non c'è niente. C'è semplicemente un ragazzo, un principe perché era il nostro principino, a cui è stata tolta la vita inutilmente. Adesso ci sarà il processo alla mandante ed al suo compagno. Spero che anche loro vengano condannati a una pena esemplare".

Legale famiglia Ferrerio: sentenza è “risposta forte di un Paese civile”

"È la risposta massima che poteva dare un giudice di fronte a quello che è il capo di imputazione e il rito prescelto. Anche l'aver accolto integralmente la nostra richiesta risarcitoria dà il senso di una risposta forte di un Paese civile contro la brutalità insensata e questo ricostruisce un minimo di serenità". È il commento dell'avvocato Gabriele Bordoni, difensore della famiglia di Davide Ferrerio. "La famiglia di Davide rimane straziata e colpita per sempre, ma non si è sentita abbandonata dalla giustizia e da quella parte civile del Paese alla quale vuole riferirsi. La risposta c'è stata, ne sono lieto nell'interesse della famiglia", aggiunge il legale.

Difensore Passalacqua: “Sentenza esemplare fatta per l'opinione pubblica”

"È un fatto grave che meritava una punizione, ma questa sentenza esemplare è stata fatta solo per l'opinione pubblica e così, a mio parere, non si fa la giustizia. Non ho mai visto una sentenza che pur riconoscendo un tentato omicidio, dia 20 anni di reclusione con il rito abbreviato. Vedremo le motivazioni e poi decideremo su appello". Così il difensore di Nicolò Passalacqua, l'avvocato Salvatore Iannone, ha commentato la sentenza.