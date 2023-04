In fila per vedere il Re e la Regina a una settimana dall'incoronazione

“È una cosa che capita una volta nella vita”, dicono dalle loro sedie a sdraio. "C'è un detto, l'uccello mattiniero cattura il primo verme del mattino. Intendiamo mantenere questo posto, non vogliamo che nessun altro lo prenda".

Sky London è un “campeggiatore” reale esperto. Era in prima fila il giorno del funerale della regina Elisabetta II e durante le celebrazioni del Giubileo di Platino e ha atteso fuori dall'ospedale l'annuncio della nascita di tutti e tre i figli dei principi di Galles, George, Charlotte, Louise. Fu proprio in occasione della nascita del primogenito di William e Kate che conobbe Carol Foster . Da allora sono amici e condividono la passione per la famiglia reale, determinati a non perdersi nessuno degli eventi più importanti che la riguardano.

I preparativi per il giorno dell'incoronazione di Carlo III

Un'ingente operazione di sicurezza

Il percorso di circa 2 km che seguirà la processione che porterà il Re e la Regina da Buckingham Palace all'Abbazia di Westminster è molto più breve di quello che seguì Elisabetta II il giorno della sua incoronazione. Lungo il tragitto si assieperà la maggior parte del pubblico.

Nonostante la decisione di accorciare le distanze per abbassare i costi, le spese della sicurezza rischiano di far lievitare i costi dell'operazione.

Da una stima iniziale di 100 milioni di sterline, secondo gli addetti ai lavori, si potrebbe arrivare a 250 milioni, proprio per garantire la sicurezza. Il Mirror scrive che circa 150 milioni di sterline serviranno a schierare migliaia di agenti di polizia e squadre di protezione per i tre giorni di festeggiamenti.

Fonti del Ministero dell'Interno hanno rivelato che è stato redatto uno speciale programma di controllo del traffico aereo per i dignitari in volo sin dalla giornata di giovedì 4 maggio. Il timore è che gli attivisti per il cambiamento climatico possano prendere di mira gli arrivi dei jet privati.

Oltre alle forze schierate per le strade, sono previsti cecchini appostati sui tetti e droni della polizia in volo sulla folla, mentre le forze speciali si terranno pronte per sventare eventuali minacce terroristiche, visti anche gli ospiti “di riguardo” che parteciperanno alla cerimonia all'Abbazia di Westminster.